- Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente di un veicolo in un cantiere.

Cinque giovani hanno subito ferite in un incidente stradale a Kamen, con uno di loro che ha riportato ferite gravi. Il 21enne alla guida, secondo i registri della polizia, ha lasciato l'autostrada A1 in anticipo un sabato mattina e si è avventurato in una zona di cantiere su una strada vicina. Ha perso il controllo dell'auto, ha oltrepassato il guardrail erboso, ha attraversato un marciapiede e ha urtato un basso recinto prima di fermarsi in un parcheggio di un centro commerciale.

I cinque giovani, di età compresa tra 21 e 27 anni, hanno riportato ferite. Un 24enne ha dovuto essere ricoverato in ospedale, secondo i resoconti. I pompieri hanno dovuto rimuovere parte del tetto e una porta dell'auto per estrarlo dal sedile posteriore. L'auto ha subito danni per circa 50.000 €. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di indagine.

