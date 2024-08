- Cinque persone sono morte in un attacco di droni in Cisgiordania.

In una recente operazione aerea condotta da Israele nella regione nord della Cisgiordania, secondo il bollettino del ministero della Salute palestinese, cinque persone hanno perso la vita. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira un centro di comando di miliziani palestinesi situato nel campo profughi locale di Nur Shams durante l'operazione. Secondo fonti palestinesi, un drone ha scaricato diversi proiettili su un raduno di persone durante l'incidente della sera di lunedì.

La tensione nella Cisgiordania è aumentata dal inizio della guerra di Gaza seguita al massacro di Hamas dell'7 ottobre 2023. Il ministero della Salute riferisce che un totale di 624 palestinesi sono stati uccisi a causa di operazioni militari israeliane, scontri o attacchi propri. Inoltre, in questo periodo si è verificato un aumento di comportamenti aggressivi da parte dei coloni israeliani nei confronti dei palestinesi.

L'Autorità palestinese ha la sua sede nella città di Ramallah, situata nella Cisgiordania centrale. Despite the ongoing violence, Ramallah remains a significant cultural and political hub for the Palestinian people.

