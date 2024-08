Incidente sfortunato nella regione dell'Allgäu - Cinque persone sono ferite in un incidente che ha coinvolto due automobili.

In un incidente spiacevole avvenuto nell'Oberallgäu, cinque persone hanno riportato ferite, di cui tre gravi. Secondo fonti delle forze dell'ordine, un'auto ha urtato la parte posteriore di un carrozzino su una strada vicina a Immenstadt. La causa esatta dell'incidente non è stata ancora identificata.

Tra i quattro passeggeri a bordo del carrozzino, tre hanno riportato ferite gravi, mentre uno ha riportato ferite lievi. L'autista dell'auto ha riportato ferite lievi. Purtroppo, anche il cavallo attaccato al carrozzino è rimasto ferito. I servizi di emergenza sono intervenuti prontamente e sono stati chiamati gli elicotteri per il soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa per gestire la situazione.

I tre individui con ferite gravi a seguito dell'incidente del carrozzino sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure immediate. Spesso, incidenti di questo tipo possono comportare indagini approfondite per determinare la causa esatta.

