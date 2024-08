- Cinque persone di origine afghana, provenienti dalla Bassa Sassonia, destinate a essere espulse con un aereo.

Cinque pericolosi criminali della Bassa Sassonia sono stati i primi individui espulsi in Afghanistan dopo la presa del potere dei Talebani. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno di Hannover. I criminali in questione avevano un'età compresa tra i 25 e i 35 anni. Le loro azioni comprendevano omicidio, aggressione sessuale, lesioni gravi, maltrattamento di persone vulnerabili, frode e furto.

La Ministro dell'Interno Daniela Behrens ha considerato questa espulsione di massa a livello nazionale un importante passo avanti. "L'espulsione dei criminali pericolosi è vitale per la sicurezza interna della Germania", ha dichiarato la politica SPD. I preparativi per l'espulsione erano in corso da diversi mesi, con la collaborazione di autorità federali e regionali.

1.000 euro per ogni persona espulsa

Un rappresentante del Ministero dell'Interno ha rivelato che ogni persona espulsa dalla Bassa Sassonia ha ricevuto 1.000 euro. Questa somma era destinata a coprire le spese per il sostentamento in Afghanistan per circa 6-9 mesi. Il rappresentante ha spiegato che tutti gli stati partecipanti hanno approvato questa cifra.

Il rappresentante del governo federale, Steffen Hebestreit, ha chiarito: "Si trattava di cittadini afghani che erano tutti criminali condannati, non avevano il diritto di risiedere in Germania e avevano ordini di espulsione contro di loro". Il volo è decollato venerdì mattina dall'aeroporto di Leipzig/Halle.

L'espulsione di questi criminali pericolosi, inclusi quelli che avevano abusato di persone protette, è stata giustificata dalla Ministro dell'Interno Daniela Behrens come un passo verso il miglioramento della sicurezza interna della Germania. All'arrivo in Afghanistan, ogni persona espulsa ha ricevuto un aiuto finanziario di 1.000 euro per sostenersi per circa 6-9 mesi.

