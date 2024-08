- Cinque persone di origine afgana, provenienti dalla regione sud-occidentale, sono state espulse via aereo.

Venerdì Mattina: Espulsione per Cinque Colpevoli verso l'Afghanistan

Come riportato dal Ministero della Migrazione di Stoccarda, cinque individui che avevano recentemente risieduto nel Baden-Württemberg erano a bordo del volo di espulsione per l'Afghanistan venerdì mattina. Tutti erano stati classificati come "delinquenti incalliti".

Uno di loro aveva precedentemente vissuto a Illerkirchberg (distretto di Alb-Donau) e, insieme a tre altri delinquenti nella zona di Ulm, aveva violentato una ragazza di 14 anni per diverse ore. La ragazza era sotto l'influenza di alcol e droga in precedenza. Un altro afghano era un "ricorrente e dedito delinquente", con oltre 160 casi criminali a suo carico.

Quattro dei singoli individui sono stati trasportati

In una dichiarazione del ministero, si è detto che quattro dei singoli individui sono stati trasportati dalla prigione all'aeroporto di Leipzig/Halle. Uno è stato prelevato dalla polizia per l'espulsione.

Per la prima volta dal momento in cui i talebani hanno preso il potere tre anni fa, la Germania ha espulso cittadini afghani verso la loro terra natia. Il volo charter della Qatar Airways è partito dall'aeroporto di Leipzig/Halle venerdì mattina, trasportando 28 delinquenti afghani trasferiti da vari stati federali. L'operazione è stata principalmente orchestrata dal Ministero dell'Interno tedesco.

Tempo di Preparazione Prolungato per il Volo di Espulsione

La Germania non ha relazioni diplomatiche con i leader talebani a Kabul. Dopo l'attacco con coltello mortale a Mannheim alla fine di maggio, il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha annunciato che l'espulsione di delinquenti gravi e minacce terroristiche verso l'Afghanistan e la Siria sarebbe stata ripresa.

