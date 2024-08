- Cinque opere in corso di esame per il premio Wilhelm-Raabe

Per il Premio letterario Wilhelm Raabe 2024, che ha un fondo premio di 30.000 Euro, sono stati nominati sei autori. La città di Braunschweig, in collaborazione con Deutschlandfunk, è il sponsor del premio. Tra i nominati c'è Saša Stanišić con "La vedova preferisce essere chiamata, posiziona l'annaffiatoio con la bocchetta in avanti", come riportato da Braunschweig. Gli altri nominati sono Ulrike Edschmid con "L'ultimo paziente", Roman Ehrlich con "Videotime", Maren Kames con "Prosa coniglio" e Judith Kuckart con "Il mondo tra le notizie".

La città di Braunschweig della Bassa Sassonia e la Deutschlandfunk sono i patroni di questo premio letterario tedesco annuale. La cerimonia di premiazione si terrà il 3 novembre 2024, nella Small House del Teatro di Stato di Braunschweig.

Il premio è stato istituito per onorare Wilhelm Raabe, un famoso narratore che morì a Braunschweig nel 1910 e viene considerato una figura importante del realismo poetico.

Lo scorso anno il premio è stato assegnato alla scrittrice Judith Hermann per il suo libro autobiografico "Avremmo potuto dirci tutto".

La giuria, composta da esperti letterari, ha selezionato sei autorevoli autori per il Premio letterario Wilhelm Raabe 2024. Tra questi c'è Saša Stanišić per il suo lavoro "La vedova preferisce essere chiamata, posiziona l'annaffiatoio con la bocchetta in avanti".

Dopo aver apprezzato i contributi degli autori di lingua tedesca come Judith Hermann, la città di Braunschweig, nella sua continua supporto, si aspetta di celebrare l'evento annuale con i nominati scelti.

Leggi anche: