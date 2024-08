Cinque miti sull'allenamento agli scacchi

"Solo" fatto un apprendistato? Pregiudizi persistenti contro la formazione professionale duale rendono difficile scegliere un percorso di carriera. Ma qual è la verità? Gli esperti si esprimono.

Un mix di teoria e pratica, guadagnare denaro fin dall'inizio: in teoria, un apprendistato duale sembra un'ottima idea dopo la scuola. Ma: si può davvero fare carriera Afterwards? E è adatto per diplomati delle scuole superiori? Smontiamo alcuni miti comuni sull'apprendistato.

1. L'apprendistato è adatto solo per studenti più deboli?

Molti diplomati delle scuole superiori pensano: devo andare all'università. È ciò che sente Irmgard Pirkl, portavoce dell'Agenzia federale per il lavoro, dai suoi colleghi nell'orientamento professionale. Ma i percorsi educativi non sono più così rigidamente predefiniti come un tempo e le tradizionali traiettorie educative stanno perdendo importanza. "È un mito che l'apprendistato non sia adatto per i diplomati delle scuole superiori", dice Pirkl. Alcuni apprendistati sono così impegnativi che le aziende si aspettano almeno diplomi di scuola media o un diploma di scuola superiore.

L'apprendistato non è quindi più solo un'opzione per gli studenti con un diploma di scuola media. È adatto a chiunque voglia intraprendere una carriera pratica dopo la scuola, o agli studenti che non sono ancora pronti a impegnarsi in un corso di laurea e hanno bisogno di più tempo per esplorare le loro opzioni di carriera. Alcuni vogliono solo guadagnare denaro. Anche coloro che hanno bisogno di struttura nella loro vita quotidiana e hanno lottato con l'auto-organizzazione a scuola possono trarre beneficio da una formazione professionale duale.

Il prof. Hubert Ertl, direttore di ricerca dell'Istituto federale per l'educazione e la formazione professionale (BIBB), consiglia ai giovani che hanno entrambe le opzioni di approcciare la decisione tra università e apprendistato con calma. "Nel senso di: l'università può aspettare." Soprattutto i giovani interessati e dotati in cose pratiche dovrebbero perseguire questi interessi fin dall'inizio.

2. Si può fare un apprendistato solo in settori tradizionali?

Quando si pensa agli apprendistati, si pensa spesso a settori tradizionali o professioni classiche: muratore, parrucchiere o bancario. Non così veloce: "Attualmente abbiamo 327 professioni di apprendistato", dice Hubert Ertl.

Dietro di essi ci sono diverse specializzazioni. Molte professioni rientrano nel settore artigianale-tecnico. Ma anche le professioni commerciali-amministrative sono un grande settore. "Professioni verdi" includono apprendistati legati all'agricoltura, al giardinaggio o alla produzione alimentare. Le professioni high-tech includono apprendistati IT e dei media. Senza contare le professioni mediche-tecniche come gli assistenti medici.

Il problema: i giovani spesso lottano già per decidere un apprendistato e specificare i loro obiettivi di carriera. Il prof. Bernd Fitzenberger, economista e direttore dell'Istituto per la ricerca sul lavoro (IAB), dice che è importante utilizzare le offerte di orientamento, provare diversi campi negli stage e capire che un apprendistato non ti blocca per tutta la vita.

3. Il certificato di apprendistato limita le prospettive di carriera?

In effetti, molti apprendistati offrono ottime prospettive per una carriera di successo. Molte aziende apprezzano le competenze pratiche e l'esperienza che gli apprendisti portano in tavola. Inoltre, molti apprendistati offrono opportunità di formazione e sviluppo ulteriori, sia all'interno dell'azienda che attraverso corsi e seminari esterni.

Inoltre, molti apprendistati offrono buoni stipendi e benefit, inclusi assicurazione sanitaria e piani pensionistici. E non dimentichiamo l'esperienza pratica: gli apprendisti spesso hanno un vantaggio nella ricerca di lavoro perché hanno già acquisito esperienza sul campo.

Quindi, l'idea che un certificato di apprendistato limiti le prospettive di carriera è un mito. In realtà, molti professionisti di successo hanno iniziato la loro carriera con un apprendistato.

Una supposizione comune: una volta formato, i giovani hanno meno opportunità di lavoro rispetto ai laureati. Questo è sbagliato. "Coloro che completano con successo una formazione professionale duale hanno ottime prospettive di lavoro", dice l'esperto del mercato del lavoro Bernd Fitzenberger.

Guardando i dati fino al 2023, un numero crescente di laureati affronta migliori prospettive di collocamento e occupazione. La carenza di forza lavoro qualificata e di manodopera ha portato a un alto numero di posizioni aperte. "Questo si applica anche rispetto ai laureati con un titolo universitario".

Tuttavia, le possibilità dipendono dal campo di lavoro. "Ci sono campi in cui un'educazione accademica è semplicemente necessaria", dice l'economista. Altri campi sono tradizionalmente occupati da laureati di formazione professionale duale.

4. Si guadagna meno in seguito con una formazione professionale?

Non è così semplice dire che chi ha completato la formazione professionale guadagna meno in seguito. Alcune qualifiche professionali duali possono mantenere il passo in termini di guadagni rispetto ai laureati, dice il prof. Fitzenberger. In media, however, un titolo universitario viene con prospettive di guadagno significativamente migliori.

Molti fattori influenzano quanto si può guadagnare in seguito. Ad esempio, il settore. Qualcuno che ha completato una formazione professionale tecnica in una grande impresa industriale potrebbe guadagnare di più di qualcuno con un titolo universitario che lavora nel settore sociale. E: coloro che continuano la loro istruzione dopo la loro formazione professionale possono spesso aspettarsi guadagni simili ai laureati in campi simili.

5. Non si può sviluppare ulteriormente con una formazione professionale?

Qualcuno che completa un apprendistato come muratore non deve essere un muratore per sempre. La formazione professionale è una porta aperta, dice il direttore di ricerca del BIBB Hubert Ertl. Dopo la formazione professionale, i laureati hanno molte opportunità di carriera.

I sistemi sono diventati molto più permeabili, dice Irmgard Pirkl. "Posso continuare la mia istruzione, ad esempio, per diventare tecnico, maestro o specialista - a seconda del settore". In più, le camere professionali offrono molti programmi di formazione continua che possono essere costruiti su una formazione professionale.

Sotto determinate condizioni, coloro che hanno completato una formazione professionale possono anche accedere direttamente a un corso di laurea se c'è un collegamento rilevante con la loro professione imparata. I requisiti di ammissione possono variare a seconda dello stato federale. Con un master o simile, il campo è spesso liberamente selezionabile.

6. Dovresti considerare corsi di formazione invece di, o in aggiunta a, un apprendistato?

I corsi di formazione possono essere un valido complemento a un apprendistato o un'opzione autonoma per coloro che hanno già completato la loro istruzione. Secondo il Prof. Hubert Ertl, i corsi di formazione possono offrire competenze specialistiche che non sono necessariamente coperte nell'apprendistato, aiutando le persone a mantenere la competitività nel mercato del lavoro.

7. I corsi di formazione possono essere altrettanto benefici degli apprendistati?

Sì, nelle giuste circostanze, i corsi di formazione possono fornire alle persone lo stesso livello di esperienza pratica e sviluppo delle competenze di un apprendistato. Ad esempio, molte certificazioni professionali offrono formazione pratica e applicazione nel mondo reale, rendendole alternative beneficiali ai programmi di apprendistato tradizionali.

