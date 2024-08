- Cinque individui scoperti in un'imbarcazione sommersa.

Traduzione:

Dopo l'affondamento dello yacht lussuoso "Probabilità" al largo della costa italiana della Sicilia, le possibilità di sopravvissuti sono quasi inesistenti. I sommozzatori hanno scoperto i resti di cinque delle sei persone scomparse mercoledì, a circa 50 metri sotto la nave, all'interno della sua chiglia. Questo gruppo sembra includere Michael Lynch (59), un tycoon britannico che aveva pianificato un'avventura in vela per celebrare la sua vittoria in tribunale, e sua figlia Hannah di 18 anni.

Si sospettava inoltre che un'altra persona fosse tra i passeggeri della nave abbandonata la sera precedente. La prima vittima del naufragio, lo chef della nave, è stata trovata galleggiante in acqua lunedì. Di conseguenza, sono state confermate sei vittime. Le autorità hanno mantenuto il riserbo sull'identità delle vittime all'inizio. Fortunatamente, 15 persone sono riuscite a sopravvivere al disastro, che si è verificato a soli mezzo miglio nautico (circa 900 metri) dalla costa lunedì.

La sequenza degli eventi rimane confusa. Il capitano malato della "Probabilità" è stato sottoposto a un lungo interrogatorio da parte della polizia italiana, che ha riferito: "Non ce lo aspettavamo", anche se alcuni mettono in dubbio questo resoconto.

Le operazioni di ricerca delle vittime sono state rese complesse dal fatto che la nave affondata giace su un lato sul fondale marino. Martedì, i sommozzatori specializzati dei vigili del fuoco sono riusciti a esplorare alcune aree sotto il ponte e alla fine ad accedere alle cabine dei passeggeri del ponte inferiore. È stato utilizzato anche un robot subacqueo.

Lo yacht "Probabilità", lungo 56 metri, è affondato all'alba di lunedì durante una tempesta estremamente violenta vicino al porto di Porticello, vicino alla capitale dell'isola, Palermo - apparentemente in circa 60 secondi. Gli esperti sono ancora sconcertati su come una discesa così rapida sia potuta avvenire. Le teorie possibili includono un boccaporto aperto che ha permesso un'ondata enorme o una comunicazione errata con l'autopilota che ha fatto sì che la nave tagliasse l'acqua con un assetto sfavorevole.

La "Probabilità", che ha festeggiato il suo 15° compleanno nel 2020, ha subito importanti ristrutturazioni. La nave era equipaggiata con un dispositivo che poteva ridurre drasticamente il suo pescaggio: la sua profondità di chiglia era di quasi dieci metri nelle normali condizioni di navigazione, ma il timone mobile era completamente esteso. Questo equilibrio permetteva di contrastare le forze generate dall'albero alto 75 metri. Tuttavia, il pescaggio poteva essere ridotto a circa quattro metri - ad esempio, per navigare in porti stretti.

La stampa britannica si riferisce spesso a Michael Lynch come il "Bill Gates britannico". Il magnate della tecnologia ha venduto la sua società di software Autonomy al conglomerato americano Hewlett-Packard nel 2011 per 11 miliardi di dollari (attualmente €9,94 miliardi) - uno dei più grandi fiaschi di acquisizione di Silicon Valley.

Lynch e il suo defunto consulente finanziario, Steve Chamberlain, sono stati accusati di aver ingannato HP sulla situazione finanziaria della società. Tuttavia, una giuria di San Francisco li ha assolti dalle accuse.

La Radiotelevisione Italiana (Rai) è stata informata dell'incidente involving the "Probabilità", evidenziando l'affondamento e la successiva ricerca di sopravvissuti. A causa dell'interesse internazionale, diversi mezzi di comunicazione di tutto il mondo hanno coperto la storia, tra cui Rai.

Leggi anche: