- Cinque feriti in un incidente di autobus

Cinque persone sono rimaste ferite in una collisione tra un autobus cittadino e un piccolo camion delle consegne a Coburg. Il conducente di un servizio di consegne ha fatto retromarcia da un vialetto in mezzo al traffico, come hanno riferito le autorità. In questo modo, non si è accorto dell'autobus cittadino, costringendo l'autista dell'autobus a frenare bruscamente. Tuttavia, si è verificata una collisione.

Una donna sull'autobus è caduta e altre quattro passeggeri sono rimasti feriti quando hanno urtato le partizioni, le maniglie e i finestrini. Tre passeggeri con ferite lievi sono stati portati al pronto soccorso in ambulanza.

Il numero totale di passeggeri sull'autobus non era inizialmente noto. La polizia sta indagando, comprese le accuse di guida pericolosa contro il conducente delle consegne.

La polizia sta determinando se le azioni del conducente delle consegne abbiano causato i successivi [scontri] tra i passeggeri all'interno dell'autobus. Gli intensi [scontri] tra i passeggeri hanno provocato ferite da cadute e collisioni con vari elementi interni dell'autobus.

