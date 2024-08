- Cinque feriti da monossido di carbonio in Wiesbaden

In un edificio residenziale di Wiesbaden, diverse persone sono rimaste ferite da monossido di carbonio. Una donna è stata portata in ospedale con ferite moderate, ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco. Durante i controlli successivi, sono state trovate elevate concentrazioni di monossido di carbonio in altri quattro residenti, che sono stati anch'essi portati in ospedale.

I servizi di soccorso avevano già registrato livelli elevati nell'atrio dell'edificio al loro arrivo, ha dichiarato il portavoce. Di conseguenza, l'intero edificio è stato evacuato e tutti i 29 residenti sono stati esaminati dai servizi di emergenza. Poiché la causa era inizialmente incerta, è stata interrotta anche la fornitura di gas.

L'incidente ricorda un caso di circa un mese fa: a Kostheim, distretto di Wiesbaden, una 17enne è morta per intossicazione da monossido di carbonio all'inizio di luglio. È stata trovata priva di sensi sotto la doccia in un appartamento e successivamente è morta in ospedale. Stando a precedenti dichiarazioni dei vigili del fuoco, la caldaia a gas nel bagno era probabilmente difettosa, il che potrebbe aver portato a una molto alta concentrazione di monossido di carbonio.

