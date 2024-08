- Cinque esplosioni hanno colpito bancomat in Turingia nel 2023.

Criminali hanno fatto esplodere cinque bancomat in Turingia lo scorso anno. Si tratta di tre in meno rispetto al 2022, come rivelato in un rapporto dell'Ufficio centrale della polizia criminale (BKA). In tutta la Germania, il numero di macchinari esplosi è diminuito del 7,1% a 461. Sono inclusi anche i tentativi falliti.

Un evento particolarmente emozionante si è verificato lo scorso anno nel distretto di Sömmerda. Quattro sospetti bombers di bancomat sono riusciti a seminarla con la polizia a bordo del loro veicolo e sono finiti in un fiume. Purtroppo, uno degli uomini è morto durante l'incidente. Quest'anno sono stati segnalati incidenti, ad esempio, a Friedrichroda (distretto di Gotha) ed Ebeleben (circondario del Kyffhäuser).

Secondo l'Ufficio centrale della polizia criminale della Turingia, gli esplosivi fissi vengono comunemente utilizzati in molti casi. Il BKA ha anche notato l'uso di tali sostanze in circa il 90% dei casi a livello nazionale, come ad esempio i fuochi d'artificio o gli esplosivi militari, che possono causare danni estesi e rappresentare un pericolo significativo. Il percorso dei detriti e dei frammenti volanti è spesso imprevedibile. In precedenza, i perpetratori facevano principalmente affidamento sul gas o sui miscugli di gas.

I sospetti dell'incidente di Sömmerda sono fuggiti a tutta velocità a bordo della loro macchina. In risposta a questi incidenti, le autorità locali hanno aumentato le pattuglie intorno ai bancomat per scoraggiare i potenziali ladri.

