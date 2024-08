Cinque elfi tenuti, uno girato: il portiere salva l'Ajax

Ajax Amsterdam si fa strada nei playoff della Europa League - e come. In un storico spareggio ai rigori, il portiere Remko Pasveer diventa l'eroe. La decisione contro il Panathinaikos Atene arriva solo al 34° rigore. Non era mai successo nella storia della UEFA.

34 rigori, 25 minuti di dramma - e la meglio per l'Ajax Amsterdam: il campione olandese di calcio ha conquistato i playoff della Europa League in un storico spareggio ai rigori. La squadra di coach Francesco Farioli ha battuto il Panathinaikos Atene 13-12 ai rigori nel terzo turno di qualificazione, con un totale di 34 tentativi che ha stabilito un nuovo record per una competizione UEFA.

L'eroe della serata è stato il portiere dell'Ajax di 40 anni Remko Pasveer, che ha parato cinque rigori e ne ha segnato uno. "È stato incredibile", ha detto Farioli: "Lo spirito e l'impegno della squadra sono stati grandi. Non si può dire che i giocatori non abbiano dato il massimo". È stato difficile, "arrivare ai rigori dopo una partita del genere", ha detto l'italiano: "Ha preso un po' più tempo, ma abbiamo fatto un altro passo importante".

La partita è stata un thriller: dopo 90 minuti, era ancora 1-0 per gli ospiti greci, con l'Ajax che aveva vinto la partita in casa una settimana prima per lo stesso punteggio. Il brasiliano Tete ha segnato il gol per Atene all'89'. Al 30° rigore, Mladenovic del Panathinaikos ha fallito. Poi Brobbey ha avuto l'occasione di decidere la partita, ma ha fallito di nuovo. Aveva già fallito il "pallone della vittoria" al 4-4. Poi Vilhena ha fallito, prima che il giovane Gaaei mantenesse la calma. Nella prossima tornata, l'Ajax affronterà la squadra polacca Jagiellonia Bialystok.

Leggi anche: