- Cinque donne e 15 uomini che aspettano la scapolozza bisessuale.

Modella e creatrice di contenuti Stella Stegmann, 27 anni, celebrerà il suo debutto come prima bisexual "Bachelorette" il 26 agosto (con un doppio episodio su RTL+, seguito da un episodio settimanale ogni lunedì). In Thailandia, 20 single lotteranno per il suo cuore. Tra loro ci sono cinque donne e 15 uomini.

La ricerca della Signora Giusta

RTL ha presentato i candidati per l'undicesima stagione di "Bachelorette". Tra le cinque donne c'è Akosua (21), assistente dentale di Amburgo, che non vuole etichettare la sua sessualità e dice: "Mi innamoro del carattere di una persona". Emma (21), dipendente del servizio di Amburgo, è pronta per l'amore dopo tre anni di single. Luna (33), imprenditrice e creatrice di contenuti di Vienna, organizza feste queer nella sua città natale e cerca un partner che sia "aperta, calorosa e ama essere un po' più audace e libera".

Leila (27), assistente sociale e consulente nutrizionale di Amburgo, e Aysun (24), paramedico e barista di Mannheim, stanno cercando la loro Signora Giusta, che, secondo l'ex candidata "Principessa Incantevole" Aysun, dovrebbe essere "stabile nella vita, matura, onesta e empatica".

Un rapper e un pompiere

Tra i candidati c'è Aaron (31), assistente sociale di Berlino, che cerca la persona giusta dopo circa due anni di single. Bennett (27), soldato di Dortmund, non ha mai avuto una relazione seria e spera di trovare quella giusta in questo viaggio d'amore in Thailandia. Brian (24), riservista e imprenditore di Saint-Raphaël, ha lasciato la sua vita a Lüneburg nel 2023 e si è trasferito in Francia. La sua ultima e prima relazione seria risale a circa un anno fa. Ferry (29), rapper e musicista professionista di Amburgo, spera in un lieto fine dopo circa un anno di single. "Sono completamente tatuato eppure un tenerone che ama le conversazioni profonde", dice Jan (34), pompiere di Amburgo, di sé stesso. È single da sei anni.

Si uniscono al gruppo anche il responsabile delle vendite Devin (28) di Stadthagen e Erik (30) di Berlino, l'imprenditore del fitness Markus (32) di Süßen e Martin (35) di Mering, il responsabile di location Fabian (33) di Dortmund e il tecnico delle macchine Lukasz (29) di Osterholz-Scharmbeck. Inoltre, sperano di incontrare Stella Max (33), commerciante all'ingrosso e di commercio estero di Kröning, Musty (30), venditore di assicurazioni e finanziario di Hannover, Peter (36), sviluppatore di software di Erding, e Smith (23), conducente di treni di Stoccarda.

La nuova "Bachelorette"

**Stella Stegmann, nativa di Francoforte con residenza a Monaco, è single da quasi un anno. "Penso che sia il momento di affrontare il tema della bisessualità, poiché è un argomento molto attuale, e sono felice di essere un modello che rende le persone un po' più aperte e mostra che l'amore non conosce norme", cita RTL la "Playmate dell'anno 2020". La ex candidata di "Too Hot to Handle: Germany" spiega anche: "È un po' diverso uscire con una donna o un uomo. Mi lego in modo diverso con le donne. Quando esco con gli uomini, mi piace anche l'aspetto maschile. Una donna, however

Leggi anche: