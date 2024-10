Cinque cittadini cinesi accusati di aver nascosto la loro escursione di mezzanotte ad una struttura militare nel Michigan.

Cinque individui, attualmente iscritti all'Università del Michigan, non sono stati incriminati per gli incidenti a Camp Grayling nell'agosto 2023. Invece, si sospetta che abbiano ingannato gli investigatori riguardo al viaggio e pianificato di cancellare le foto dai loro dispositivi, come riportato in una denuncia penale presentata in tribunale federale.

In un documento presentato in tribunale il martedì, l'FBI ha sottolineato che ci sono stati casi di studenti universitari cinesi che hanno scattato foto a importanti strutture difensive negli Stati Uniti.

Non è stata rivelata alcuna informazione specifica nel file riguardo alla posizione dei cinque individui.

Gina Balaya, portavoce dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Detroit, ha dichiarato il mercoledì, "Gli imputati non sono in custodia. Verranno arrestati e accusati di questi reati al momento dell'incontro con le autorità statunitensi."

Durante l'estate del 2023, i cinque sono stati sottoposti a controllo notturno vicino a un lago da un sergente maggiore della Guardia Nazionale del Utah. Uno di loro ha dichiarato, "Siamo giornalisti," prima di raccogliere le loro cose e concordare di lasciare la zona, secondo l'FBI.

Gli agenti dell'FBI hanno scoperto che gli uomini avevano prenotato una stanza in un motel nelle vicinanze una settimana prima della loro presenza a Camp Grayling, situato a 200 miglia a nord di Detroit.

Quattro mesi dopo, uno degli uomini ha parlato con gli ufficiali di frontiera all'aeroporto di Detroit prima di intraprendere un viaggio verso la Corea del Sud e la Cina. Ha detto agli investigatori che avevano visitato il Michigan settentrionale per vedere le stelle cadenti, secondo l'FBI.

Un esame del disco rigido esterno dell'uomo da parte dell'FBI ha rivelato due foto di veicoli militari scattate la stessa notte dell'incontro con l'ufficiale della Guardia Nazionale.

I rimanenti quattro uomini sono stati interrogati lo scorso marzo al loro arrivo a Chicago da un volo dall'Islanda. Hanno ammesso di aver visitato il Michigan settentrionale nell'agosto 2023, ma hanno detto che era per vedere una pioggia di meteoriti.

Hanno menzionato l'ufficiale della Guardia Nazionale, ma lo hanno chiamato solo "il soldato," un campeggiatore o "brava persona," come dettagliato nella denuncia penale.

Gli uomini sono stati visti discutere della cancellazione delle foto dalle loro fotocamere e telefoni su WeChat a dicembre 2023, secondo gli investigatori.

Tutti e cinque gli studenti hanno conseguito il diploma all'Università del Michigan nella primavera del 2023. Hanno partecipato a un programma congiunto tra l'università e l'Università Jiao Tong di Shanghai, in Cina.

Due cittadini cinesi che studiavano per master all'Università del Michigan sono stati imprigionati nel 2020 per aver scattato foto illegalmente a luoghi in una base aerea navale a Key West, in Florida.

I cinque individui, essendo alumni dell'Università del Michigan, attualmente evitano accuse nel loro paese. Al loro ritorno negli Stati Uniti, probabilmente verranno arrestati e accusati formalmente.

