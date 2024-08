Cinque capi di accusa legati alla morte di Matthew Perry.

Le autorità statunitensi hanno indagato sulla morte dell'attore statunitense Matthew Perry per quasi dieci mesi. Stanno esaminando come la star di "Friends" abbia ottenuto la ketamina che alla fine ha causato la sua morte. Ora sembra che stiano facendo progressi significativi, secondo i resoconti.

Dopo la morte per droga dell'attore di "Friends" Matthew Perry, il procuratore distrettuale di Los Angeles ha incriminato cinque individui. Le indagini hanno rivelato "una vasta rete criminale sotterranea responsabile della distribuzione di grandi quantità di ketamina a Mr. Perry e ad altri," ha detto il procuratore distrettuale Martin Estrada in una conferenza stampa.

Questa rete includeva un assistente di Perry, intermediari, due medici e una fonte di droga chiave nota come la "Regina della Ketamina", ha aggiunto Estrada. "I imputati hanno sfruttato la dipendenza di Mr. Perry per arricchirsi. Sapevano che quello che stavano facendo era sbagliato. Sapevano che stavano mettendo Mr. Perry in grave pericolo - ma l'hanno fatto comunque."

In precedenza, i media statunitensi avevano riferito che erano state effettuate arresti in relazione alla morte di Perry. Questo sviluppo arriva più di sette mesi dopo la morte di Perry. La polizia si era concentrata su come il 54enne avesse ottenuto l'anestetico ketamina, che è stato trovato in quantità insolite nel suo sangue al momento della morte.

Perry muore per overdose di ketamina

Perry è stato trovato in una vasca idromassaggio a casa sua a Los Angeles lo scorso ottobre. L'attore aveva precedentemente parlato pubblicamente delle sue lotte contro la dipendenza da alcol e droga e ne ha scritto nel suo memoir "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" pubblicato lo scorso anno.

Un'indagine dell'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles in dicembre ha stabilito che Perry è morto per gli effetti della ketamina. I fattori contribuenti includevano l'annegamento, una condizione cardiaca e gli effetti di un medicinale utilizzato per trattare la dipendenza dagli oppioidi.

La ketamina viene utilizzata dai medici come anestetico e per trattare la depressione. Viene anche scambiata sul mercato nero per i suoi effetti sedativi e allucinogeni.

Secondo i resoconti dei media, Perry aveva seguito la terapia con ketamina per la depressione e l'ansia. Tuttavia, l'ultima seduta prima della sua morte era avvenuta più di una settimana e mezzo prima, quindi la ketamina nel suo corpo al momento della morte non poteva provenire da questa terapia infusionale, secondo l'ufficio del medico legale.

Negli anni '90, Perry è diventato famoso per il ruolo di Chandler Bing, il sarcastico wit, nella serie televisiva globale "Friends". Nel suo memoir pubblicato lo scorso anno, Perry ha scritto che aveva lottato contro la dipendenza da sostanze e alcol per anni. Ha speso oltre nove milioni di dollari per un totale di 65 soggiorni in centri di riabilitazione.

Le autorità hollywoodiane sono apparentemente interessate al ruolo della "Regina della Ketamina" nella distribuzione della sostanza a Matthew Perry. Le indagini sulla morte di Perry hanno portato all'incriminazione di cinque individui, compreso un assistente di Perry, che si presume abbiano sfruttato la sua dipendenza per arricchirsi.

Leggi anche: