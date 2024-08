Cinque auto elettrocompatte - armi universali da MG a VW

Modelli Compatte Godono di Grande Popolarità Tra gli Appassionati di Auto Tedesche da Decenni. Per Continuare Questa Tendenza Nell'Era Elettrica, Ora Ci Sono Diversi Veicoli Elettrici in Questa Forma. Cinque Esempi.

Una normale automobile senza pretese di SUV, compatta, versatile, economica e alimentata esclusivamente dall'energia elettrica? Sì, anche la fazione delle auto elettriche offre veicoli universali che rendono gli automobilisti tedeschi mobili in modo solido, funzionale e spesso divertente attraverso il rightsizing. Ecco cinque di loro.

MG 4 EV

MG, un nuovo arrivato cinese ben stabilito in Germania, si è fatto un nome con auto elettriche economiche. L'MG 4, presentato nel 2022, offre un classico corpo di automobile compatta di oltre 4,30 metri con un design leggermente progressivo. L'MG 4 mira a incarnare la tradizione sportiva del marchio MG, come dimostrato dalla versione 4 XPower con un potente doppio motore che produce 320 kW/435 CV, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. I modelli MG 4 a motore singolo offrono tra 125 kW/170 CV e 180 kW/245 CV. La capacità della batteria aumenta con la potenza: 51, 64 o 77 kWh, offrendo un'autonomia di 350 a 520 chilometri. Una capacità di ricarica rapida DC fino a 144 kW garantisce la ricarica rapida della batteria. A partire da 35.000 euro per il modello base con una batteria più piccola, la versione XPower completamente equipaggiata parte da 47.000 euro.

VW ID.3

Il VW ID.3 respira lo spirito dell'automobile compatta più popolare degli ultimi decenni: la VW Golf. Come automobile elettrica, offre caratteristiche bilanciate. Confortevole, agile, pratica e di bell'aspetto, è una scelta sicura. Lo spazio e l'ergonomia sono di prim'ordine.

Dal suo lancio sul mercato nel 2019, VW ha modificato e ampliato le opzioni del gruppo motopropulsore, i formati delle batterie e i livelli di allestimento dell'ID.3 in risposta alle critiche sui materiali utilizzati. Ora, i clienti possono scegliere tra un motore potente e uno meno potente. La versione entry-level Pure offre 125 kW/170 CV, mentre VW ora offre la versione sportiva GTX Performance con 240 kW/326 CV per gli appassionati di GTI. L'autonomia dell'ID.3 varia tra 388 e 604 chilometri a seconda della dimensione della batteria. Supporta la ricarica fino a 170 kW. I prezzi partono da circa 37.000 euro, con il GTX che parte da 50.800 euro. Suggerimento per risparmiare: attualmente VW offre un bonus per la mobilità di circa 3.500 euro.

Opel Astra Electric

L'Opel Astra, un classico compatto, può anche guidare elettricamente e lo fa in modo discreto, anche come station wagon pratico con oltre 1.550 litri di spazio di carico nel retro.

Esternamente, l'Astra Electric si rivela sottamente come un'automobile elettrica. All'interno, è equipaggiata come un'automobile compatta moderna. Con 115 kW/156 CV, una batteria da 54 kWh, un'autonomia di 418 chilometri e una capacità di ricarica di 100 kW, è leggermente al di sotto della media per un veicolo elettrico compatto ma più che sufficiente per l'uso quotidiano. L'Astra con un gruppo motopropulsore elettrico è essentially normale in ogni modo. I prezzi partono da 42.000 euro, con la station wagon che parte da 43.500 euro.

Peugeot e-308

Stellantis Offre Peugeot e-308 come Alternativa Espressiva all'Astra

Il gruppo Stellantis presenta la Peugeot e-308 come alternativa espressiva all'Astra. Specialmente la versione GT con accenti neri, terminali di scarico e ruote da 18 pollici, sembra un'ardente hot hatch, ma il cinque posti lungo 4,37 metri è un'automobile compatta nel senso classico e migliore. All'interno, l'automobile francese offre molteplici piaceri visivi e tattili, molto simile all'Astra. Il motore anteriore da 115 kW/156 CV fornisce un'accelerazione vivace. Il bagagliaio della versione compatta contiene 361 a 1271 litri, mentre la station wagon quasi 4,70 metri offre fino a 1574 litri. Come l'Astra, viene fornita con 54 kWh, circa 400 chilometri di autonomia e ricarica DC da 100 kW. despite the well-equipped base, the prices are confident: the five-seater starts at 44.800 euro, and the SW costs 1,000 euro more.

Renault Mégane E-Tech

Mentre Peugeot offre anche la 308 con motore a combustione interna, la Renault Mégane E-Tech, lanciata nel 2022, è un "nato elettrico" compatto. Con 4,20 metri di lunghezza, è molto compatta, ma questo significa anche un po' di spazio per le gambe posteriori limitato. L'automobile francese è anche modesta in termini di gruppo motopropulsore e batteria: la base produce 96 kW/131 CV e ha una piccola batteria da 40 kWh per soli 300 chilometri. Va bene per un'automobile cittadina, ma chi vuole di più può scegliere l'EV60 con il motore di base o la versione top con 160 kW/218 CV. Qui ci sono 60 kWh a bordo, offrendo 450 a 470 chilometri. Può essere ricaricata fino a 130 kW.

Le forze della Mégane E-Tech includono un bellissimo cruscotto digitale con tecnologia di intrattenimento versatile. Per gli acquirenti in contanti, Renault offre la versione base a partire da 33.000 euro. La variante di guida potente con una grande batteria parte da 43.000 euro.

La MG 4 EV, grazie alla sua dimensione compatta e alle diverse opzioni di potenza, è un'ottima scelta per chi cerca un veicolo elettrico economico con un'autonomia fino a 520 chilometri. Come i veicoli a motore, la VW ID.3 e l'Opel Astra Electric offrono comfort, praticità e buone prestazioni, attirando gli automobilisti tedeschi alla ricerca di un'alternativa elettrica ai loro modelli compatti preferiti.

