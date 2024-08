Cinque anni dopo che un furto di 124 milioni di dollari ha scioccato il mondo, i gioielli recuperati sono tornati a casa

In novembre 2019, ladri hanno rubato pezzi che contenevano più di 4.300 diamanti con un valore stimato di oltre 113 milioni di euro (124 milioni di dollari), dal museo Gruenes Gewoelbe (Green Vault) a Dresda, nello stato tedesco dell'Est della Sassonia.

La polizia ha dichiarato che la maggior parte dei gioielli rubati dal museo, che ospita una delle più grandi collezioni d'arte d'Europa, sono stati recuperati. Tra i pezzi ancora mancanti c'è una spallina su cui era montata una pietra preziosa nota come Diamante Bianco di Dresda.

A partire da questa settimana, i pezzi di gioielleria torneranno in mostra nei loro posti originali - sebbene nelle stesse condizioni in cui sono stati recuperati a dicembre 2022, poiché fanno parte di procedimenti legali in corso e sono ancora considerati proprietà della corte.

"Ci sono alcune cose che forse solo gli esperti assoluti possono vedere; noi con l'occhio nudo possiamo a malapena vedere i danni", ha detto Marion Ackermann, direttore generale dei musei statali di Dresda.

"E questi danni sono principalmente dovuti al fatto che sono stati o spezzati durante il crimine... o conservati in modo improprio dai colpevoli dopo il crime", ha aggiunto Ackermann.

Cinque uomini, tutti membri della stessa famiglia, sono stati condannati a diversi anni di carcere in maggio 2023 per il loro coinvolgimento.

Il furto è stata una lezione amara sulla sicurezza del museo, che prima era considerato uno dei edifici più sicuri d'Europa, ha detto il premier della Sassonia Michael Kretschmer.

"Siamo rimasti scioccati dal fatto che fosse effettivamente possibile, ma abbiamo tratto le conclusioni necessarie", ha detto martedì.

La collezione di Dresda rubata è stata assemblata nel 18° secolo da Augusto il Forte, Elettore di Sassonia e poi Re di Polonia, che commissionò gioielli sempre più brillanti come parte della sua rivalità con il re Luigi XIV della Francia.

I tesori sono sopravvissuti ai raid aerei alleati nella Seconda Guerra Mondiale, solo per essere portati via come bottino di guerra dall'Unione Sovietica.

Sono stati restituiti a Dresda, la storica capitale dello stato della Sassonia, nel 1958.

