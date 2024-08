- Cinque accuse di morte legata alla droga dell' attore Matthew Perry.

Dopo la morte legata agli stupefacenti dell'attore "Friends" Matthew Perry, il procuratore distrettuale di Los Angeles ha incriminato cinque individui. L'indagine ha rivelato "una vasta rete criminale sotterranea responsabile della fornitura di grandi quantità di Ketamina a Mr. Perry e ad altri", ha dichiarato il procuratore distrettuale Martin Estrada in una conferenza stampa.

Il procuratore distrettuale: "Regina della Ketamina" ha sfruttato i problemi di dipendenza di Perry

Questa rete includeva un assistente di Perry, vari intermediari, due medici e una fonte di droga chiave nota come "Regina della Ketamina", ha aggiunto Estrada. "I imputati hanno approfittato dei problemi di dipendenza di Mr. Perry per arricchirsi. Sapevano che ciò che stavano facendo era sbagliato. Sapevano che stavano mettendo Mr. Perry in grave pericolo - ma l'hanno fatto comunque."

In precedenza, i media statunitensi avevano riferito che erano state effettuate arresti in relazione alla morte di Perry. Il breakthrough è avvenuto oltre sette mesi dopo la sua morte. La polizia si era concentrata su come il 54enne avesse ottenuto l'anestetico Ketamina, che aveva in quantità insolite nel sangue al momento del decesso.

Overdose di Ketamina

Perry è stato trovato in una vasca idromassaggio a casa sua a Los Angeles lo scorso ottobre. L'attore aveva precedentemente parlato pubblicamente dei suoi problemi di dipendenza da alcol e droga, e ne aveva anche scritto nel suo memoir "Friends, Amanti e la Grande Cattiva Cosa" pubblicato lo scorso anno.

Un'autopsia dell'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles in dicembre ha determinato che Perry è morto per gli effetti della Ketamina. I fattori contribuenti includevano l'annegamento, una condizione cardiaca e gli effetti di un medicinale utilizzato per trattare la dipendenza dagli oppioidi.

Secondo i resoconti dei media, Perry aveva seguito la terapia con Ketamina per la depressione e l'ansia. L'ultima sessione prima della sua morte era avvenuta più di una settimana e mezzo prima, quindi la Ketamina nel suo sistema al momento del decesso non poteva essere stata causata da questa terapia infusione, secondo l'ufficio del medico legale.

Le indagini hanno portato all'arresto degli individui coinvolti nella fornitura di Ketamina a Perry, come menzionato dal procuratore distrettuale Estrada. Nonostante gli sforzi per controllare la sua dipendenza, Perry è tragicamente morto per un'overdose di Ketamina, che è stata un fattore determinante nella sua morte.

