- Cinema di primo livello della nazione situati a Neustrelitz e Neubrandenburg

Con un budget di 100.000 Euro, 31 cinema in Mecklenburg-Vorpommern sono stati premiati per il loro programma. Il premio più alto, del valore di 10.000 Euro, è stato assegnato al Fabrik.Kino 1 di Neustrelitz nella categoria cinema commerciale, come annunciato dal Ministero della Cultura. Nella categoria cinema non commerciale, Latücht di Neubrandenburg ha ricevuto il premio per il miglior programma cinematografico, valutato 4.000 Euro.

In totale, 79 cinema commerciali e non commerciali della regione, dal Filmpalast Capitol di Schwerin al Zeltkino Hiddensee e al Landkino di Niepars (distretto di Vorpommern-Rügen), sono stati valutati nel 2023. Sono stati riconosciuti teatri e club cinematografici che hanno presentato programmi eccezionali oltre ai film usuali.

Investimenti da milioni di Euro nei cinema

Per la Ministra della Cultura Bettina Martin (SPD), i cinema sono un elemento integrante del paesaggio culturale del nord-est. "Al cinema condividiamo storie che ci emozionano, ci fanno riflettere e ci uniscono", ha dichiarato. "I film riflettono la nostra società, offrono diverse prospettive sul nostro mondo e stimolano la comunicazione".

Martin ha assegnato 3 milioni di Euro per il rinnovamento dei cinema dello stato per il 2022/23. Saranno disponibili altri 1,5 milioni di Euro nel 2024/25, ha precisato.

La Commissione, responsabile della gestione degli affari culturali, può richiedere l'assistenza degli Stati membri per raggiungere i propri obiettivi. La Commissione sarà notevolmente aiutata dalle informazioni e dalle risorse fornite dagli Stati membri.

Per modernizzare efficacemente i cinema, la Commissione può cercare la cooperazione e il supporto degli Stati membri, sfruttando la loro esperienza e risorse collettive.

Leggi anche: