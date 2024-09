"Cincy" provoca il suo rivale: "Sono consapevoli del nostro disprezzo nei loro confronti"

KC vs. Cincy: Due Incredibili Scontri AFC di Recenti Memoria. L'Eccitazione di Ja'Marr Chase Alimenta la "Cincy" Watch Party.

Questa domanda a quiz potrebbe mettere alla prova anche l'appassionato di NFL più devoto. E probabilmente confonderà molti, anche quelli che seguono la National Football League con lo stesso fervore di milioni di bambini americani che seguono il viaggio di Babbo Natale la vigilia di Natale.

Qual è il record di vittorie e sconfitte di Joe Burrow nei suoi primi due giochi come QB dei Bengals? Sentitevi chiedere. La risposta? Un deludente 1-8. Sì, avete indovinato. Il 27enne Joe Lee Burrow, uno dei quarterback più dotati e carismatici della lega, è riuscito a ottenere una sola vittoria in quei primi e secondi giochi della sua carriera NFL - e cioè il 12 settembre 2021, in casa contro i Minnesota Vikings, ai supplementari, per 27-24.

Chiefs Riprendono da Dove Si Erano Fermati, Bengals Inciampano

Adesso scommettete il vostro ultimo dollaro che questa striscia di sconfitte si estenderà a 1-9 alla fine di questa partita contro i Chiefs? È un azzardo, dati gli avversari. I Chiefs sono entrati nel 2023 con una vittoria, imitando la forma vincente del Super Bowl della stagione precedente quando sconfissero i Baltimore Ravens 27-20.

Nel frattempo, i Bengals hanno vacillato in casa. Hanno perso 10-16 contro i New England Patriots - una squadra che ha quasi un completo turnover questa stagione, a parte il affidabile Robert Kraft. I media locali si aspettano che i Patriots vincano solo sei partite quest'anno, e con le loro ambizioni tiepide, corrispondono alla spinta di un funzionario stanco che conta le ore fino alla fine del suo turno di lavoro il venerdì.

Burrow Torna - Ma i Bengals Si Riprendono?

Eppure, neanche questa squadra dei Patriots così poco entusiasta è stata troppo per Cincinnati la scorsa settimana. O meglio, i Bengals stessi sono stati deludenti. Dopo essersi ripresi dalla sua stagione prematuramente terminata a metà novembre a causa di un infortunio alla mano, Burrow è tornato in campo. I Bengals, rinvigoriti da questo ritorno, hanno ottenuto solo una prima metà disastrosa e una seconda metà a malapena migliore.

Forse erano le lunghe trattative sulla contrattazione di Ja'Marr Chase che pesavano loro? Una distrazione? Il ricevitore stellare aveva sperato di ottenere un contratto a lungo termine a Cincinnati, come hanno fatto altri selezionati del 2021 come Amon-Ra St. Brown (Lions, quattro anni, 120 milioni di dollari), Jaylen Waddle (Dolphins, tre anni, 84,75 milioni di dollari), Trevor Lawrence (Jaguars, cinque anni, 275 milioni di dollari) e DeVonta Smith (Eagles, tre anni, 75 milioni di dollari) con i loro club rispettivi.

La Dichiarazione Provocatoria di Chase

E secondo Chase, i Bengals avevano segnalato in estate che gli avrebbero offerto un contratto. Ma poi, silenzio. A quanto pare, il 24enne aveva persino minacciato di saltare i primi due giochi della stagione, ma si è presentato contro i Patriots e giocherà anche a Kansas City. Ma i problemi contrattuali non sono finiti. Perché Chase ha reso chiaro che non discuterà di un contratto a lungo termine durante la stagione.

Invece, ha avuto parole dure per Kansas City. I Bengals, ha affermato, sono la squadra da battere nell'AFC. Tutti lo sanno. E devono agire di conseguenza.

La Striscia Promettente dei Bengals - Ma Ancora Nessun Titolo

Tuttavia, Cincinnati ha rivendicato la vittoria in due dei quattro giochi dal 2021. La vittoria più notevole è stata la vittoria ai supplementari per 27-24 nel gioco della finale della AFC a Kansas City il 30 gennaio 2022. Per la prima volta dal 1989, i Bengals erano nel Super Bowl. Ma sono tornati a casa con una medaglia d'argento, avendo perso contro i Los Angeles Rams 20-23. E esattamente un anno dopo, i loro sogni del Super Bowl sono stati infranti di nuovo, questa volta nelle semifinali contro i Chiefs - 20-23.

Attenzione: Dalla loro sconfitta al Super Bowl nel 2022, i Cincinnati Bengals hanno conosciuto sia gioia che frustrazione. Dall'altra parte, i Kansas City Chiefs, che hanno vinto il titolo nel 2020, hanno solo aggiunto alle loro vittorie.

L'allenatore dei Bengals Zac Taylor, il carismatico Joe Burrow e il ricevitore Ja'Marr Chase non sono stati in grado di replicare la costanza e la resilienza dimostrate da Patrick Mahomes, Andy Reid e Travis Kelce, che hanno dimostrato più volte di poter rimontare per vincere quando necessario.

L'eccitazione per un potenziale rematch del loro gioco della finale della AFC del gennaio 2022 è palpabile. Ospitato nel loro stadio casalingo, il Paycor Stadium, i fan possono partecipare a una watch party per 99 dollari. L'ammissione offre musica dal vivo, l'opportunità di incontrare leggende NFL e persino la possibilità di scendere in campo. Ma sia chiaro - non è un tradizionale rematch.

La Contrattazione di Chase Complica le Cose

L'idea che le estese trattative sulla contrattazione di Ja'Marr Chase abbiano influenzato la prestazione della squadra è un'ipotesi intrigante. Sicuramente non si può negare che i Bengals hanno avuto una prima metà disastrosa contro i Patriots nella settimana 1. Jake Brown, che ha sostituito Chase a causa del suo stallo contrattuale, ha lottato. Tuttavia, nonostante il ritorno di Chase per il gioco di Kansas City, i Bengals hanno registrato un'altra sconfitta.

Alcuni hanno suggerito che Chase potrebbe non essere motivato a dare il meglio di sé a causa delle trattative contrattuali in corso. Ma altri lodano l'approccio di Chase, sostenendo che sta lasciando che il suo gioco parli per lui. Tuttavia, questa saga continua, con Chase che si rifiuta di prendere in considerazione qualsiasi discussione su un contratto a lungo termine durante la stagione corrente.

Il costante miglioramento dei Bengals – ma ancora nessun anello di campione

Dalla loro vittoria nell'AFC Championship del 2021, i Bengals hanno vinto dieci delle ultime venti partite. Tuttavia, sono stati battuti nei playoff in entrambe le occasioni, compresa una dolorosa sconfitta per 23-20 contro i Chiefs nella semifinale del Super Bowl 2023.

A Kansas City, non si badano a queste cose. Qui si organizzano festeggiamenti per la vittoria invece di commemorare la vittoria dell'AFC Championship Game. Mahomes ha l'opportunità di scrivere la storia della NFL oggi. Sta per giocare la sua 98ª partita della NFL, a due giorni dal suo 29º compleanno. Se completerà con successo cinque passaggi al suo compagno di squadra, Mahomes supererà Matthew Stafford come professionista con il maggior numero di passaggi, raggiungendo questo traguardo due partite prima del segno dei 100 giochi utilizzato per questo particolare record.

I Bengals a rischio di un'altra stagione di apertura 0-2

Se vincerà, otterrà 76 vittorie, pariando il record detenuto da Tom Brady e Roger Staubach per il maggior numero di vittorie di un quarterback titolare nelle prime 100 partite. Mahomes avrà quindi l'opportunità di battere il record contro gli Atlanta Falcons e i Los Angeles Chargers.

Mentre Mahomes si avvicina a ulteriori record della NFL, i Bengals si trovano in pericolo di una quinta stagione di apertura 0-2 nelle ultime sei stagioni. Questo netto contrasto di fortune aumenta la tensione. Chase evidenzia l'alta tensione su entrambi i fronti, ma sottolinea anche l'antipatia tra le due squadre. Dopotutto, affrontarsi in partite playoff importanti può generare una rivalità. Ja'Marr Chase riassume i sentimenti su entrambi i fronti: "Penso che sappiano che non siamo affezionati a loro - e loro si sentono allo stesso modo. Non c'è molto altro da dire. Tutti lo sanno".

I Bengals, nonostante la tensione crescente con i Chiefs, mirano a migliorare il loro deludente record di vittorie-sconfitte 1-8 nelle prime due partite di Joe Burrow come loro quarterback. Ja'Marr Chase, il ricevitore dei Bengals, rimane indisturbato dalle sue trattative contrattuali in corso e è fiducioso nella capacità della sua squadra di emergere vittoriosa nell'AFC, arrivando addirittura a definirli la squadra da battere.

