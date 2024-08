Cincinnati Tennis Championship: Aryna Sabalenka supera Jessica Pegula per assicurarsi la vittoria prima dell'US Open

Sabalenka è stata vicinissima a una settimana perfetta, con la seconda classificata del mondo che non ha perso neanche un set mentre conquistava il suo primo titolo dopo aver difeso la sua vittoria all'Open d'Australia in gennaio.

Di fronte alla giocatrice in forma del WTA Tour, la sesta classificata Pegula, Sabalenka ha affrontato una giocatrice che aveva vinto nove partite di fila dopo la sua vittoria all'Open del Canada a Toronto.

Pegula voleva diventare la prima donna dal 1973 a vincere sia l'Open del Canada che quello di Cincinnati nella stessa stagione, ma i suoi piani sono stati frustrati dalla potenza e precisione di Sabalenka.

"Direi che sto giocando molto bene", ha detto Sabalenka dopo la partita, secondo il WTA. "Forse non al mio livello migliore, ma ci sto lavorando. E con ogni partita, mi sento sempre meglio, sempre meglio, e spero di poter migliorare ancora di più agli US Open e magari raggiungere un livello ancora più alto di prima".

Sabalenka ha servito 10 ace e ha vinto il 91% dei punti sulla sua prima palla, lasciando Pegula scherzare sul fatto che "sembrava che ci fosse Serena [Williams] lì oggi".

Poiché il titolo di Cincinnati è il sesto titolo WTA 1000 della carriera di Sabalenka, ora è alla pari con Serena Williams per il terzo posto tra le giocatrici attive. Sabalenka ha anche un vantaggio di 5-2 nel testa a testa contro Pegula in vista degli US Open.

"Due settimane incredibili", ha detto Pegula dopo la finale. "Purtroppo Sabalenka stava giocando troppo bene oggi, a un livello molto alto, e non c'è stato modo di contrastarla. E ho avuto alcune opportunità alla fine, ma non sono riuscita a sfruttarle".

Gli US Open iniziano il 26 agosto.

La prestazione dominante di Sabalenka all'Open di Cincinnati ha dimostrato la sua passione per il tennis, mentre si divertiva a giocare uno sport che ama. Nonostante l'ambizione di Pegula di seguire le orme di Goolagong Cawley e vincere sia l'Open del Canada che quello di Cincinnati in una stagione, la maestria di Sabalenka nel tennis, come il suo servizio potente e la precisione della prima palla, ha reso la vittoria impossibile per Pegula durante la loro partita.

