Cincinnati Open: la campionessa in carica Coco Gauff perde nel primo round finale del torneo prima dell'US Open

Il numero 34 del mondo era in svantaggio 2-4 nel set finale, ma ha vinto quattro game consecutive per concludere la partita in modo spettacolare e ottenere la sua prima vittoria in carriera contro Gauff.

La numero 2 americana, che aveva raggiunto solo il secondo turno dell'Open del Canada la scorsa settimana, ha commesso nove doppi falli in una prestazione piena di errori.

“I penso che il livello di gioco fosse alto, soprattutto per queste condizioni”, ha detto Putintseva, secondo la WTA. “I campi sono molto veloci, quindi sono abbastanza contenta di aver passato il turno.

“La partita è stata un vero e proprio roller coaster. A quel punto, stavo pensando di averla rotta un paio di volte e non era nulla di speciale per farlo di nuovo. Ha commesso due doppi falli, ho fatto due buone risposte. Ha sbagliato la palla, il gioco è cambiato immediatamente.

“Su questi tipi di campi, devi restare molto concentrato perché il gioco può cambiare rapidamente.”

Putintseva affronterà la spagnola Paula Badosa nel prossimo turno.

Gauff si prepara per gli US Open, che iniziano il 26 agosto, come campionessa in carica dopo aver vinto il primo titolo del Grande Slam della sua carriera lo scorso anno sul suolo americano.

La 20enne ha recentemente rappresentato la squadra USA alle Olimpiadi di Parigi, perdendo contro la croata Donna Vekić, che ha vinto la medaglia d'argento, nel terzo turno.

Da un'altra parte, la finalista degli US Open 2021 Leylah Fernandez ha causato un'altra sorpresa battendo la numero 4 del seeding Elena Rybakina, vincendo 3-6 7-6(3) 6-4.

Fernandez, che aveva perso la finale degli US Open 2021 contro Emma Raducanu, ha costantemente migliorato la sua posizione nel ranking nell'ultimo anno e ora è la numero 26 del mondo.

Nella sua vittoria, Putintseva ha dimostrato le sue abilità nel tennis, vincendo i game cruciali per ottenere la vittoria contro Gauff. Inoltre, il prossimo torneo agli US Open offrirà un'altra opportunità a Gauff per mostrare le sue abilità in questo popolare sport.

Leggi anche: