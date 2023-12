Cincinnati Bengals e San Francisco 49ers compiono un incredibile upset nei playoff NFL grazie a field-goal all'ultimo secondo

I Cincinnati Bengals e i San Francisco 49ers hanno ottenuto entrambe vittorie shock grazie a field-goal a tempo scaduto, nonostante arrivassero agli scontri del divisional round dei playoff NFL da sfavoriti.

Il kicker esordiente Evan McPherson ha realizzato un field-goal da 52 yard per dare ai Bengals una vittoria per 19-16 sui Tennessee Titans, testa di serie numero 1, e avanzare alla loro prima partita del campionato AFC dalla stagione 1988.

Più tardi, in un Lambeau Field innevato, Robbie Gould ha calciato un field-goal da 45 yard per ottenere una straordinaria vittoria in rimonta per 13-10 sui Green Bay Packers e farli avanzare alla partita del campionato NFC.

Le due squadre sono ora a una vittoria di distanza dal Super Bowl LVI. I Bengals faranno visita ai Buffalo Bills o ai Kansas City Chiefs, mentre i 49ers andranno a Los Angeles Rams o a Tampa Bay Buccaneers il prossimo fine settimana.

Diventare maggiorenni

Per i Bengals, la stagione 2021 è stata un momento di crescita sul palcoscenico più importante.

Per una franchigia che ha avuto così pochi successi - la vittoria dello scorso fine settimana contro i Las Vegas Raiders è stata la prima vittoria nei playoff da 31 anni - questa è una corsa da sogno.

Grazie al secondo anno del quarterback Joe Burrow, al wide receiver esordiente Ja'Marr Chase e al kicker esordiente McPherson, Cincinnati ha sviluppato uno degli attacchi più potenti della lega.

Ma di fronte ai Titans - testa di serie n. 1 della AFC e che hanno riabbracciato la superstar del running back Derrick Henry - vincere a Nashville sembrava un'impresa ardua per una squadra inesperta.

Tuttavia, non hanno mai mostrato segni di nervosismo. I Bengals erano in vantaggio per 9-6 all'intervallo, prima che Joe Mixon danzasse per allungare il vantaggio fino al 16-6.

Una manciata di minuti pazzeschi ha permesso ai Titans di pareggiare i conti a poco più di un quarto d'ora dalla fine. Un field goal, un drammatico intercetto di un passaggio di Burrow sull'azione successiva e uno squisito lancio da touchdown del quarterback dei Titans Ryan Tannehill a AJ Brown hanno dato vita a un finale drammatico.

Dopo un'ottima difesa da entrambe le parti, un intercetto di Tannehill da parte del linebacker dei Bengals Logan Wilson ha permesso a McPherson di realizzare il calcio decisivo che ha mandato Cincinnati al turno successivo.

Dopo la partita, i giocatori dei Bengals hanno elogiato i nervi del loro kicker, con Burrow che ha detto di avere "il ghiaccio nelle vene".

Burrow ha raccontato ai giornalisti che, prima di uscire per il calcio vincente, McPherson gli ha detto: "Beh, sembra che andremo alla partita del campionato AFC".

Pochi istanti dopo, dopo aver mantenuto la sua promessa, è stato sommerso dai compagni di squadra.

Una sconfitta nella neve

Con le temperature che scendono sotto lo zero e la neve che cade, viaggiare dalla California al Wisconsin per affrontare Green Bay può essere un compito scoraggiante.

E i Packers hanno dato il tono iniziale in casa, con un impressionante drive iniziale che si è concluso con un touchdown di AJ Dillion per dare loro il vantaggio.

Se l'attacco dei 49ers ha faticato, lo stesso hanno fatto i Packers, con un field-goal bloccato come unica vera possibilità di segnare nel primo tempo.

San Francisco ha ottenuto un field-goal poco dopo, prima che i Packers rispondessero con il loro nel secondo tempo.

Ma è stato un errore di special team a cambiare il momentum in favore dei 49ers: un punt bloccato ha permesso a Talanoa Hufanga di raccogliere la palla vagante e correre in touchdown a meno di cinque minuti dalla fine.

Dopo aver fermato nuovamente l'attacco di Green Bay, i 49ers sono riusciti a posizionarsi in modo da permettere a Gould di calciare il calcio vincente e avanzare alla seconda partita del campionato NFC in tre anni.

Se da un lato si è trattato di un'esultanza per i 49ers, dall'altro la sconfitta dà il via a una stagione di interrogativi sul futuro del quarterback superstar Aaron Rodgers a Green Bay.

Il 37enne, MVP in carica della NFL, è pronto a vincere il premio in questa stagione, ma ha dichiarato di essere "un po' intontito" dopo la sconfitta.

La scorsa offseason è stata piena di voci e speculazioni sul fatto che Rodgers, dopo 18 anni con la squadra, volesse trasferirsi altrove.

Ma ha dichiarato che prenderà una decisione sul suo futuro dopo aver avuto un po' di tempo per riflettere.

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

"Non pensavo che ne avremmo parlato dopo questa partita", ha detto Rodgers.

"Mi prenderò un po' di tempo per parlare con la gente del posto, poi mi prenderò un po' di tempo e prenderò una decisione, ovviamente prima che la free agency o qualsiasi altra cosa si muova su quel fronte. È una cosa fresca, in questo momento. È sicuramente un po' scioccante. Speravo di passare un bel fine settimana per il campionato NFC, di godermi il periodo precedente e poi di iniziare a riflettere su alcune cose, quindi non ho ancora lasciato che il momento sia davvero importante".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com