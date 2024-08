Cina e Filippine hanno condotto un'esercitazione militare su larga scala.

Cina e Filippine hanno tenuto esercitazioni militari su larga scala.

Contro lo sfondo di dispute in corso ai confini nel Mar Cinese Meridionale, sia la Cina che le Filippine hanno condotto manovre militari su larga scala. Il Comando Sud della Cina ha annunciato mercoledì di aver organizzato una "pattuglia congiunta in mare e spazio aereo vicino all'Isola Huangyan". Huangyan è il nome cinese dello Scoglio di Scarborough, ricco di pesci e conteso tra Cina e Filippine. Durante l'esercizio sono state testate le capacità di unità per la ricognizione e l'allerta precoce, ha spiegato la Cina. "Tutte le attività militari che disturbano il Mar Cinese Meridionale, creano punti caldi e minacciano la pace e la stabilità nella regione saranno controllate il più possibile".

Lo Scoglio di Scarborough si trova a circa 240 chilometri dall'isola principale delle Filippine, Luzon, e a quasi 900 chilometri dall'isola cinese più vicina, Hainan. Negli ultimi mesi, le dispute sulle aree marittime tra Cina e Filippine sono peggiorate, con diversi incidenti di navi di entrambi i paesi che si scontrano.

Nel frattempo, le Filippine hanno iniziato i loro esercizi congiunti della marina e dell'aeronautica con le forze armate degli Stati Uniti, del Canada e dell'Australia mercoledì. Si tratta del primo esercizio congiunto dei quattro paesi che coinvolge sia la marina che l'aeronautica, ha detto un portavoce militare filippino all'agenzia di stampa AFP. Lo scorso anno, le Filippine hanno tenuto esercizi navali congiunti nel Mar Cinese Meridionale - prima con gli Stati Uniti, poi con il Giappone.

In una dichiarazione congiunta dei rappresentanti militari dei quattro paesi, si è affermato che l'esercizio si sarebbe svolto "all'interno della zona economica esclusiva delle Filippine" e avrebbe dimostrato "l'impegno congiunto per rafforzare la cooperazione regionale e internazionale a sostegno di un Indo-Pacifico libero e aperto".

