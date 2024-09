Ciclone tropicale 6 emerge nel Golfo, avvertimenti per potenziale impatto tempestale sul Messico

Il disturbo tropicale che si sta formando nella Baia di Campeche, nel Golfo del Messico, si trovava a circa 520 chilometri a sud di Brownsville, Texas, tarda domenica sera. Secondo l'aggiornamento delle 23 ET del Centro Nazionale Uragani, la tempesta mostrava venti sostenuti massimi di 80 km/h.

Il sistema si stava muovendo verso nord-ovest a una velocità lenta di 8 km/h, con una graduale virata verso una direzione più settentrionale prevista nelle prossime 24-48 ore. Secondo le previsioni del Centro Nazionale Uragani, il disturbo avrebbe continuato a lambire la costa nord del Golfo del Messico fino a martedì, per poi avvicinarsi alla costa del Texas e della Louisiana mercoledì.

Il governo messicano aveva emesso un'allerta per tempesta tropicale dalla Barra del Tordo alla foce del Rio Grande in risposta alle minacce potenziali. Il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti aveva inoltre emesso un avviso di tempesta tropicale dalla foce del Rio Grande a Port Mansfield, circa 100 chilometri a nord.

Il Centro Nazionale Uragani ha suggerito che potrebbero essere emessi ulteriori avvisi per il Texas e la Louisiana meridionali lunedì, con il sistema previsto per evolversi in una tempesta tropicale in quel giorno, mostrando un'intensificazione più significativa martedì a causa delle acque estremamente calde del Golfo. Si ipotizzava che potesse evolversi in un uragano prima di fare terraferma sulla costa del Golfo del Texas e della Louisiana, secondo le previsioni del Centro Nazionale Uragani.

La prossima tempesta nominata sarebbe stata battezzata Francine.

Un'ampia area di bassa pressione persistente nel sud-ovest del Golfo del Messico domenica ha generato un'ampia area di piogge e temporali, come segnalato dal Centro Nazionale Uragani.

La tempesta è stata designata come Potenziale Ciclone Tropicale Sei dal Centro Nazionale Uragani per segnalare la sua formazione imminente e il suo potenziale per portare effetti all'interno di un periodo di 48 ore che richiedono allerta.

Questa tempesta è apparsa durante una stagione degli uragani dell'Atlantico già anomala, che aveva generato cinque tempeste nominate - tre delle quali si sono trasformate in uragani - a metà agosto. L'apparizione della tempesta ha preceduto anche il picco statistico della stagione degli uragani dell'Atlantico il 10 settembre.

I ricercatori dell'Università Statale del Colorado hanno indicato che circa il 68% di tutta l'attività tropicale dell'Atlantico si verifica solitamente dopo il 1° settembre. Le ultime attività nel Golfo sono seguite a un periodo di tranquillità insolito nell'Atlantico, caratterizzato dall'assenza di qualsiasi tempesta nominata dal mid-August.

Le acque calde del Golfo, dove le temperature oscillavano intorno ai 32 gradi Celsius e erano circa 3 gradi sopra la media, hanno giocato un ruolo significativo nell'intensificazione rapida della tempesta nel fine settimana.

Un aereo di ricognizione degli uragani della Riserva dell'Aeronautica degli Stati Uniti ha investigato il sistema domenica pomeriggio, trovandolo ancora disorganizzato e non ancora in grado di trarre beneficio dai combustibili delle acque calde.

Le condizioni meteorologiche instabili nell'atmosfera superiore potrebbero portare a movimenti erratici, rendendo difficile prevedere la forza potenziale o il punto di terraferma del sistema a questo stadio iniziale.

Tuttavia, il Centro Nazionale Uragani ha esortato le persone lungo la costa nord-ovest del Golfo del Messico, il Texas e la Louisiana a monitorare da vicino lo sviluppo della tempesta.

Le parti della costa nord-ovest del Golfo potrebbero essere influenzate da forti venti, pericolose mareggiate e allagamenti a causa delle precipitazioni intense a partire da martedì.

Le piogge tropicali sono previste per inzuppare la regione con 10-20 cm di pioggia, con fino a 30 cm probabili lungo la costa nord-orientale del Messico e diverse sezioni della costa del Texas e della Louisiana fino a giovedì.

Queste precipitazioni potrebbero portare a rischi di allagamenti e allagamenti urbani.

Le mareggiate e le onde potrebbero causare allagamenti costieri lungo la costa messicana. Le condizioni di tempesta tropicale sono probabili per influenzare la costa nord-ovest del Messico a partire da martedì all'interno dell'area di avviso.

La tempesta potrebbe ripercorrere diverse aree del Texas che erano state gravemente colpite dall'Uragano Beryl in luglio, che ha fatto terraferma a sud-ovest di Houston come un uragano di categoria 1, causando allagamenti e danni causati dal vento, con conseguenti blackout diffusi intorno a Houston.

L'ultima volta che due tempeste nominate hanno fatto terraferma in Texas è stato nel 2020, con l'Uragano Hanna di categoria 1 che ha colpito vicino a Brownsville e la Tempesta Tropicale Beta che ha colpito Port Lavaca.

Se la tempesta colpisse la costa del Texas come un uragano, sarebbe il primo "doppio pugno" in 16 anni. L'ultima volta che due uragani hanno colpito il Texas nello stesso anno è stato nel 2008, con l'Uragano Dolly a Corpus Christi e l'Uragano Ike a Galveston e Houston.

L'ultima tempesta che ha colpito direttamente la Louisiana è stata l'Uragano Ida di categoria 4 nel 2021.

Il Centro Uragani Monitora Due Altri Sistemi nell'Atlantico

Il Centro Nazionale Uragani sta inoltre monitorando due altri sistemi nell'Atlantico orientale.

Un'area di piogge e temporali che continua a mostrare alcuni segni di organizzazione è associata a un'ampia area di bassa pressione sul centro dell'Atlantico tropicale.

Le condizioni ambientali favorevoli suggeriscono che questo sistema potrebbe svilupparsi ulteriormente. "Una depressione tropicale potrebbe formarsi mentre il sistema si sposta sull'Atlantico tropicale centrale attraverso lunedì, quindi comincia a muoversi generalmente verso ovest per il resto della settimana", ha dichiarato il Centro Nazionale Uragani, assegnando una probabilità del 70% di formazione nei prossimi sette giorni.

Nel frattempo, la bassa pressione situata a diverse centinaia di chilometri a sud-ovest delle Isole Capo Verde ha generato un'ampia area di piogge e temporali disorganizzati.

Questo sistema è previsto per rimanere stazionario nelle prossime 48 ore e potrebbe interagire con un'onda tropicale prevista per partire dalla costa occidentale dell'Africa lunedì.

Una depressione tropicale potrebbe emergere durante la metà o la fine della settimana mentre il sistema comincia a muoversi lentamente verso nord-ovest. Il Centro Nazionale Uragani ha stimato una probabilità del 50% di formazione per questo sistema.

