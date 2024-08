Ciclisti che difendono la società si sforzano di dominare le moto Harley-Davidson

Acquistare una motocicletta Harley-Davidson Significa Più di un Mezzo di Trasporto per i Clienti. Diventano Parte di una Comunità e Abbracciano lo Stile di Vita Americano. Alcuni Considerano un Tedesco Tentativo di Introducere la Correttezza Politica e la Protezione Ambientale nella Compagnia come "Estremismo di Sinistra" e Tradimento.

Per i sostenitori di destra, questo è una vittoria su un "piano di sinistra" che mirava a "risvegliare" e "verdeggiare" il leggendario marchio di motociclette USA e simbolo della cultura americana. Dopo settimane di dimostrazioni e iniziative di boicottaggio, la tradizionale azienda ha ora rinunciato a tutte le sue politiche e attività DEI. DEI rappresenta Diversità, Uguaglianza e Inclusione, con molte aziende che promuovono opportunità equal per le donne o evitando l'esclusione delle minoranze sessuali.

I sostenitori di destra hanno a lungo opposto le aziende che esprimono opinioni su questioni sociali come il razzismo e l'uguaglianza di genere, sia nelle politiche interne che nella pubblicità. La battaglia culturale guidata dai circoli conservatori negli Stati Uniti contro qualsiasi cosa contrasti le loro percezioni di famiglia, patriottismo o libertà si è estesa all'economia. Ad esempio, lo scorso anno, la birra Bud Light ha affrontato una campagna di boicottaggio dopo aver lanciato una campagna promozionale con un'influencer transgender.

Negli ultimi mesi, i gruppi di destra hanno esplicitamente preso di mira le linee guida DEI adottate da diverse aziende USA. Gli attivisti hanno partecipato alle assemblee annuali, chiedendo un cambiamento nella posizione sociale della direzione come azionisti. A causa del forte legame tra i "bikers" prevalentemente maschi, bianchi e altamente conservatori e le loro Harley, questa battaglia culturale all'interno dell'azienda è stata particolarmente accesa.

Odiamo Voi Tizi

Il CEO di Harley-Davidson, il tedesco Jochen Zeitz, è stato ritratto come un odio figura. In un video virale condiviso ampliamente su X e TikTok, un biker barbuto con una giacca di pelle e il bandana rosso obbligatorio critica il "manager di scarpe" e "imitatore europeo" Zeitz, che "non rappresenta in alcun modo la comunità di motociclisti americani". Zeitz ha precedentemente guidato Puma in Germania e ha servito come dirigente senior del conglomerato di beni di lusso francese Kering. Il motociclista entusiasta di Harley elenca l'ambizione di Zeitz di "rendere l'azienda completamente verde" e alla fine eliminare i motori a combustione tra le trasgressioni più gravi di Zeitz. "Questo tizio ci odia e la nostra cultura", afferma il motociclista agitato.

Altri temi caldi tra i circoli di destra includevano Harley-Davidson che sostiene gli eventi dei motociclisti queer o le accuse di dipendenti costretti a seguire la formazione sulla diversità. Secondo l'annuncio di lunedì, nulla di tutto ciò accadrà più in Harley-Davidson. Lo sponsorizzazione si concentrerà esclusivamente sulla "leale comunità di motociclisti, servizi di emergenza, soldati e veterani".

Harley-Davidson non è la prima azienda a cedere alla pressione di destra. Recentemente, il costruttore di macchinari agricoli John Deere, un altro marchio americano tradizionale con una base di clienti prevalentemente conservatrice, ha également ritirato le sue politiche DEI. L'attivista conservatore Robby Starbuck, che ha guidato le campagne contro entrambe le aziende, ha celebrato il cambiamento di politica di Harley-Davidson come una "vittoria riconquistata per il nostro movimento". Si possono aspettare ulteriori campagne contro altre aziende. "Non ci fermeremo", scrive Starbuck su X.

In mezzo a questa controversia, molti clienti di Harley-Davidson negli Stati Uniti d'America hanno visto gli sforzi di Jochen Zeitz di introdurre le politiche DEI come una minaccia ai loro valori e modo di vita. Hanno subsequently opposto con forza questi cambiamenti e hanno spinto per un ritorno ai valori tradizionali dell'azienda.

Durante questo periodo, gli Stati Uniti d'America hanno assistito a un aumento dell'attivismo di destra contro le aziende che apparentemente si discostavano dai valori americani tradizionali, con Harley-Davidson che è diventato uno dei principali esempi.

