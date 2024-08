Ciclista sopravvive cinque giorni nel deserto dell'Idaho dopo un incidente, mantenendo la vita con l'assunzione di acqua di torrente

Il giubbotto non lo ha protetto veramente durante l'incidente, ma si è rivelato utile nei giorni successivi, quando il 24enne si è ritrovato sperduto nella natura e ha lottato per sopravvivere.

Sopraffatto dalle ferite, non riusciva più a prendere l'acqua per sé e a malapena riusciva a muoversi. Ha immerso il giubbotto in un fiume vicino e ha succhiato l'acqua dalla sua tasca, ha ammesso a CNN.

DeMoss, originario di Missoula, Montana, è stato lasciato solo nella wilderness montuosa dell'Idaho per cinque giorni interi dopo l'incidente prima di essere salvato da un amico di vecchia data.

"Sono così grato di essere vivo. Stavo lottando così tanto con il dolore e la presenza della morte nel bosco", ha detto a CNN. "Ma continuavo a ripetere a me stesso che era o un mare infinito di dolore o un breve tuffo nella morte, e non avrei scelto il secondo."

DeMoss e la sua Kawasaki Vulcan nera del 2000 sono scomparsi il 12 agosto lungo la Highway 12 in Idaho mentre facevano un giro con altri due motociclisti. Non è mai tornato al punto di incontro.

Le forze dell'ordine si sono unite alla famiglia e agli amici di DeMoss per setacciare un'area di 99 miglia nelle vicinanze, ma hanno annunciato in seguito che avrebbero ridotto gli sforzi di ricerca a partire dal 15 agosto.

Nel frattempo, in Oregon, l'amico di DeMoss, Greg Common, 45 anni, ha deciso di prendere in mano la situazione mentre le autorità riducevano la ricerca.

"Ho chiamato mia moglie dal lavoro e ho detto: 'Andiamo'. Mia moglie ha iniziato a preparare la mia attrezzatura mentre tornavo a casa dal lavoro. Poi siamo saliti in montagna", ha detto Common.

DeMoss e il figlio maggiore di Common erano amici dal liceo, quando la famiglia Common viveva in Montana. Common sospettava di poter trovare DeMoss a causa della sua familiarità con l'area e delle sue conoscenze in fatto di moto.

All'inizio non lo riconosceva nemmeno.

"Ho coperto 30 miglia il giorno prima. Ho coperto 5 miglia quella mattina e ne avevo fatte una al momento, quindi erano 6 miglia in totale. Poi ho visto questo tizio sdraiato accanto al fiume. Non lo riconoscevo... così ho urlato. E si è girato e ha detto: 'Uomo, ho avuto un incidente. Sono in brutte condizioni.' E allora ho capito, sto parlando con Zach!", ha detto Common.

DeMoss ha raccontato di aver sterzato per evitare un cervo e poi di essere letteralmente volato per 40 piedi sopra un fiume con la sua moto in un'area erbosa remota, perdendo così il contatto con la moto.

"È successo tutto molto in fretta, ma ricordo di aver volato nell'aria prima di cadere", ha ricordato.

"Sono riuscito a prendere l'acqua per i primi due giorni prima di collassare e diventare praticamente immobile, nonostante i miei sforzi per tornare al fiume", ha detto DeMoss.

Aveva un accendino portatile venduto con la sua moto, che avrebbe potuto aiutare gli altri a trovarlo se fosse stato più vicino alla moto, secondo Common.

Per Common, la sopravvivenza di DeMoss è un esempio della sua determinazione e tenacia.

"La semplice forza di volontà che deve aver avuto per resistere cinque giorni così... non posso nemmeno iniziare a immaginare", ha detto Common. "Quel ragazzo è sopravvissuto cinque giorni su quella montagna".

Ha detto che non appena DeMoss ha sentito la sua voce, l'ha riconosciuto subito.

"Era come 'Oh, grazie a Dio', ha detto Common, 'E così letteralmente, sta cercando di abbracciarmi. Dice 'Ti voglio bene, amico'. E tutto quello che può muovere è un braccio e la testa. Il resto di lui è piuttosto malconcio'.

Ha descritto una sensazione di euforia profonda nel trovare DeMoss. "Dopo cinque giorni quando qualcuno è scomparso in campagna così, non pensi di trovarlo vivo", ha detto Common.

DeMoss si stava riprendendo dalle sue ferite in ospedale, avendo recentemente lasciato l'unità di terapia intensiva per una stanza normale, ha detto a CNN.

Rickenbacher, la madre di DeMoss, ha elencato le sue ferite in un post su Facebook, tra cui un polmone leggermente collassato, un'anca fratturata e costole rotte.

"È stato come se avesse preso una battuta come una bambola di pezza", ha scritto.

La sua famiglia spera di raccogliere fondi per la sua "lunga e costosa ripresa" attraverso una campagna GoFundMe verificata.

