- Ciclista sfortunatamente deceduto in seguito ad incidente con auto

Motociclista incontra fine tragica sulla B206 vicino a Mühlenbarbek (circondario di Steinburg). L'uomo di mezza età, nato nel 1950, ha avuto una collisione con un veicolo durante la sera di un sabato e è deceduto sul posto, come confermato da un rappresentante delle forze dell'ordine il giorno successivo. Le cause dell'incidente sono rimaste inizialmente sconosciute. È stato chiamato un esperto per ricostruire l'incidente**. La strada federale è rimasta chiusa per circa due ore e mezzo.

