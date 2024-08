- Ciclista muore in incidente a Stralsund

Un'anziana di 84 anni è morta tre giorni dopo un incidente in bicicletta a Stralsund. La polizia ha annunciato la notizia mercoledì. La donna del posto stava pedalando senza casco sabato quando è caduta in un rotatorio per ragioni ignote. Ha subito gravi ferite e ha dovuto essere trasportata in ospedale in elicottero. È morta lì martedì. Fino ad ora quest'anno, dieci persone sono morte in incidenti stradali nel distretto di Vorpommern-Rügen.

L'incidente ha lasciato la donna con gravi ferite, portando alla sua tragica morte tre giorni dopo in ospedale. Quest'anno sono stati registrati dieci decessi in incidenti stradali nel distretto di Vorpommern-Rügen, aumentando il bilancio delle vittime degli incidenti.

Leggi anche: