- Ciclista incontra un veicolo in collisione mortale

In un incidente stradale deplorevole a Heidekreis, un ciclista di 65 anni ha perso la vita. Nella serata di domenica, un giovane di 18 anni alla guida di un'auto a Steinbeck non ha rispettato la precedenza, non notando il ciclista che aveva la priorità, secondo le autorità. Lo scontro ha causato la morte del 65enne, deceduto sul posto a causa delle ferite riportate. L'incrocio è stato momentaneamente chiuso per consentire le indagini.

Le autorità hanno avvisato la polizia locale per condurre un'indagine sul luogo dell'incidente. La polizia condurrà un'indagine approfondita sul ruolo del conducente nell'incidente mortale.

Leggi anche: