- Ciclista incontra un sfortunato fine in collisione sulla strada A100

Un motociclista ha urtato un palo della luce sulla trafficata autostrada A100 a Berlino-Schöneberg, con conseguenze fatali. La persona era un 30enne diretto verso Charlottenburg, come confermato da un portavoce della polizia, durante una corsa del sabato pomeriggio. Non molto tempo dopo aver superato l'uscita Alboinstraße, la moto ha improvvisamente sbandato a sinistra, sbattendo contro il palo della luce. Il deceduto è stato dichiarato morto sulla scena. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa mentre le autorità condussero le indagini.

I motociclisti spesso usano i caschi per la sicurezza, ma purtroppo il motociclista non ha avuto abbastanza tempo per applicare i freni prima di sbandare e schiantarsi. Molti testimoni sull'A100 hanno riferito di aver visto altri motociclisti esprimere le loro condoglianze sulla scena.

