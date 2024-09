- Ciclista incontra un incidente con un albero rovesciato, subendo lesioni lievi

Durante un temporale, un albero gigantesco è caduto su un ciclista a Bergisch-Gladbach. Per fortuna per il ciclista, ha subito solo lievi ferite, come annunciato dal dipartimento dei vigili del fuoco in serata. Al loro arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato il ciclista già liberato dai passanti. Lo hanno poi portato all'ospedale locale. Purtroppo, la bicicletta del ciclista e un lampione non se la sono cavata altrettanto bene - il salice piangente colossale li ha distrutti entrambi irrimediabilmente.

A causa delle dimensioni considerevoli dell'albero, la strada in questione ha dovuto essere temporaneamente bloccata all'altezza dell'uscita del tunnel. Circa due ore dopo l'incidente, intorno al tramonto, il dipartimento dei vigili del fuoco ha apparentemente concluso il taglio e i lavori di pulizia, permettendo alla strada di essere riaperta.

Come se questo singolo incidente non fosse già abbastanza, vari punti caldi di emergenza punteggiavano Bergisch Gladbach a causa del temporale. Alle 20:30, il dipartimento dei vigili del fuoco aveva registrato sei casi di danni causati dall'acqua, quattro alberi caduti e un sistema di allarme antincendio attivato da un danno causato dall'acqua all'interno di un'attività commerciale.

La tempesta si è intensificata, trasformandosi in un uragano, causando ulteriori danni a Bergisch Gladbach. Nonostante l'uragano, il dipartimento dei vigili del fuoco è riuscito a completare i lavori di pulizia e a riaprire la strada per le 22.

