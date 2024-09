- Ciclista incontra il suo destino - Ciclista a pedali gravemente ferito

Un motociclista ha incontrato una fine tragica in un incidente che ha coinvolto una ciclista donna a Pörnbach, situato nel distretto di Pfaffenhofen an der Ilm. Secondo le autorità, la ciclista ha riportato gravi ferite nell'incidente, avvenuto intorno al tardo pomeriggio. Le circostanze esatte dell'incidente all'incrocio rimangono ancora da determinare.

La vittima, una donna di 67 anni, stava pedalando la sua e-bike quando è stata colpita lateralmente dalla motocicletta all'incrocio. L'impatto l'ha scaraventata sull'asfalto, facendole perdere conoscenza. Contestualmente, il motociclista di 65 anni è caduto a terra e ha perso conoscenza.

Quest'ultimo è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Ingolstadt, dove il suo stato di salute è peggiorato fino a causarne il decesso. La donna è stata anch'essa trasportata in ospedale per le cure del caso. Un esperto ora esaminerà i dettagli che hanno portato al incidente.

