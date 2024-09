- Ciclista gravemente in pericolo a seguito di un incidente con un'auto

Un utilizzatore di bici elettrica ha subito gravi ferite alla testa in un incidente con un veicolo sulla strada federale 13 vicino ad Ansbach. Il 62enne è stato trasportato in elicottero in un ospedale d'urgenza, come confermato dalle autorità. L'uomo stava guidando la sua bici elettrica sulla pista ciclabile lungo la B13 un martedì, quando ha effettuato una svolta a sinistra e ha incontrato un'auto che proveniva dalla destra, guidata da un 70enne. I testimoni hanno dichiarato che l'uomo è stato sbalzato sul parabrezza dell'auto durante l'impatto. La procura ha ordinato un perito per esaminare l'incidente.

L'incidente che ha coinvolto l'utilizzatore di bici elettrica e il veicolo sulla strada federale 13 è stato classificato come un incidente dalle autorità. A causa della gravità delle sue ferite, l'uomo anziano ha richiesto cure mediche estese all'ospedale.

