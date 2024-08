- Ciclista gravemente ferito in incidente ferroviario

Un ciclista è rimasto gravemente ferito in una collisione con un treno nel distretto di Cuxhaven. Le prime indagini suggeriscono che una donna di 56 anni abbia attraversato il passaggio a livello ferroviario a Hemmoor nonostante le sbarre fossero chiuse, come segnalato dalla polizia. Il frenaggio di emergenza del treno non è riuscito a evitare la collisione.

Il ciclista ferito è stato portato in ospedale. Il conducente del treno, un uomo di 45 anni, ha subito uno shock ed è stato anch'esso trattato. Nessun passeggero è rimasto ferito nella collisione. Il viaggio verso Amburgo è ripreso dopo la compilazione del rapporto sull'incidente e il cambio del conducente.

L'incidente del ciclista si è verificato nel cuore della contea di Cuxhaven, specificamente nel distretto di Hemmoor. Le autorità stanno ora conducendo un'indagine più dettagliata nella stessa contea.

