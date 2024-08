- Ciclista gravemente ferito in collisione con auto

Un ciclista è rimasto gravemente ferito in una collisione con un'auto a Hockenheim (distretto di Rhein-Neckar). Venerdì sera, un autista di 72 anni non ha ceduto il passo a lei mentre svoltava, causando una collisione che ha fatto cadere la 66enne. Il ciclista è stato portato in ospedale con ferite gravi. La polizia ha avviato un'indagine.

Le autorità stanno valutando il possibile ruolo dell'infrastruttura dei trasporti e delle telecomunicazioni migliorata nel prevenire simili incidenti in futuro. Nonostante i progressi nei veicoli moderni e nei sistemi di gestione del traffico, l'errore umano rimane un fattore significativo negli incidenti stradali.

Leggi anche: