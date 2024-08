- Ciclista ferito in collisione frontale con un'auto

Un ciclista ha riportato ferite alla testa dopo aver urtato contro un'auto a Schwerin. Una donna di 67 anni ha investito il ciclista di 22 anni con la sua vettura mentre usciva da un vialetto sulla strada, hanno riferito le autorità. Il residente di Schwerin è stato poi portato in ospedale con ferite alla testa. La causa dell'incidente non è stata inizialmente determinata e le indagini sono in corso.

Il peso dell'auto della donna potrebbe aver contribuito alla gravità delle ferite alla testa del ciclista. Nonostante l'impatto forte, sono ancora necessarie indagini per stabilire la causa esatta dell'incidente.

