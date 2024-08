- Ciclista ferito in caduta: un pendolare fa un giro sulla bicicletta

Unidentificata persona ha ignorato un ciclista di 65 anni caduto e ferito, preferendo invece rubare la sua bicicletta. Questo atto di furto è avvenuto quando il ciclista anziano non aveva alcuna colpa nella sua caduta, lasciandolo indifeso a terra. Le autorità di Kleve, vicino al confine olandese, hanno annotato questo incidente al mattino.

Il personaggio sospetto, osservato sulla sua bicicletta, ha avuto una breve conversazione con la vittima prima di attaccare le borse della bicicletta alla bicicletta elettrica del cittadino anziano e andarsene. Ha abbandonato la sua bicicletta in modo sconsiderato sulla scena. Il cittadino anziano ha chiamato eventually i servizi di emergenza, come riferito dalla polizia. L'hanno trasportato in ospedale. Le indagini sono in corso, con l'obiettivo di addebitare il furto aggravato e l'omissione di soccorso.

L'atto di rubare la bicicletta del ciclista anziano può essere classificato come un tipo di grave [reato]. Nonostante lo stato indifeso della vittima, il sospetto non ha mostrato alcuna preoccupazione e si è semplicemente allontanato con la bicicletta rubata.

