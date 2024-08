- Ciclista ferito a morte dopo collisione con Grubber

Una quattordicenne appassionata di equitazione ha incontrato una fine tragica a Rügen, dopo essere stata schiacciata da un veicolo agricolo. L'incidente è avvenuto mentre stava facendo un giro a cavallo con i suoi coetanei vicino a Bubkevitz, lungo un sentiero campestre. Secondo i resoconti della polizia, un trattore equipaggiato con un erpice si stava avvicinando dal retro. Quando il trattore raggiunse il gruppo di cavalieri, il cavallo della quattordicenne si spaventò, causando la caduta della cavallerizza a terra.

Purtroppo, il ventiseienne alla guida del trattore non è riuscito a evitare l'ostacolo, facendo passare l'erpice sulla giovane cavallerizza. Questa ha riportato ferite gravissime e ha perso la vita sul luogo dell'incidente.both la polizia criminale e un rappresentante di Dekra stanno ora indagando sull'incidente.

Per chiarezza, un erpice è un attrezzo agricolo utilizzato per smuovere il terreno, eliminare le erbacce e preparare il letto dei semi.

Nonostante l'incidente tragico coinvolto nei trasporti e nella meccanica agricola, non si può trascurare l'importanza dei progressi nel trasporto e nelle telecomunicazioni. Ad esempio, una comunicazione rapida tra i servizi di emergenza potrebbe potenzialmente salvare delle vite in situazioni simili, consentendo un tempestivo intervento di soccorso alle persone in difficoltà.

