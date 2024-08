- Ciclista che subisce gravi lesioni in seguito a collisione con un veicolo

Un ciclista è stato investito duramente e gravemente ferito da un automobilista ubriaco vicino a Babenhausen (distretto di Babenhausen, regione di Darmstadt-Dieburg). Le indagini preliminari indicano che il 37enne alla guida, presumibilmente, non ha notato il 69enne in bicicletta che pedalava sulla destra della strada federale davanti a lui. Il ciclista ferito è stato portato in ospedale da un'ambulanza e il suo stato non è considerato critico.

Stando alle forze dell'ordine, l'impatto ha fatto volare il ciclista sul parabrezza dell'auto e poi sulla corsia di destra prima di finire nel fosso. La patente del 37enne è stata ritirata e dovrà rispondere delle accuse di guida in stato di ebbrezza e di aver messo a rischio gli altri utenti della strada. Due elicotteri sono intervenuti sulla scena dell'incidente.

