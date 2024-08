- Ciclista arrestato e gravemente ferito

Ciclista gravemente ferito a Falkensee, nella zona di Havelland, a causa di un camion. Secondo le prime informazioni della polizia, il ciclista stava attraversando un incrocio intorno alle dieci del mattino quando è stato investito da un camion che stava svoltando.

Il camionista non sembra aver notato il ciclista sulla sua due ruote, secondo il resoconto. Di conseguenza, il ciclista si è ritrovato sotto il veicolo di grandi dimensioni, riportando gravi ferite. Un'ambulanza lo ha portato in ospedale.

La scena dell'incidente è ancora isolata per le operazioni di pulizia, quindi non ci sono aggiornamenti aggiuntivi sulle persone coinvolte e gli eventi dell'incidente al momento.

