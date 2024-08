- Ciclismo: Big diventa campione con "un po' di rabbia in pancia"

Felix Groß ha vinto la gara di inseguimento su 4000 metri all'apertura dei Campionati tedeschi di ciclismo su pista numero 136. Nativo di Lipsia, ha superato Roger Kluge di Ludwigsfelde nell'ultimo tratto al Velodromo di Berlino dopo quasi tre chilometri. Benjamin Boos (Singen) ha conquistato il terzo posto.

"Ero molto preparato e ovviamente avevo ancora un po' di rabbia in corpo", ha detto Groß, che era stato selezionato come riserva per le Olimpiadi di Parigi ma non ha gareggiato. "La prestazione mi dà molta fiducia, soprattutto perché le condizioni in sala non erano ottimali e un po' fresche", ha aggiunto Groß dopo aver vinto il suo secondo titolo di inseguimento dal 2019. I Campionati del mondo si terranno a metà ottobre a Copenaghen.

Lea Lin Teutenberg (Ceratizit WNT Pro Cycling) ha vinto la gara a punti femminile, davanti a Helena Bieber (MAXX Solar Rose Women Racing) e Justyna Czapla (Canyon SRAM Racing). Sono previse più di 50 decisioni nelle categorie elite, junior e giovani durante i cinque giorni di gare fino a domenica.

