- Ci vediamo a Los Angeles.

Dopo aver apparentemente trascorso settimane senza vedersi, Jennifer Lopez (55) e il suo ancora marito Ben Affleck (51) si sono presumibilmente incontrati durante il weekend. Secondo People magazine, Lopez ha fatto visita ad Affleck nella sua casa in affitto a Brentwood, Los Angeles, domenica (11 agosto) mentre lui era lì. In precedenza, lo aveva accompagnato nel suo figlio Samuel (12) per fare shopping in un centro commerciale.

Apparentemente, il motivo della sua visita non era il suo partner, di cui si dice sia vicina al divorzio, ma i suoi figli con la sua ex moglie Jennifer Garner (52). "Solo perché non sta con Ben non significa che i suoi figli non siano importanti per lei", ha detto una fonte alla rivista riguardo alle motivazioni di J.Lo. Affleck ha anche i figli Violet (18) e Fin (15).

La fonte ha continuato, "Lei ha sempre tenuto a loro. Lo scorso anno hanno trascorso mesi alla ricerca della casa perfetta per la loro famiglia allargata. Ora che è tornata a Los Angeles, vuole trascorrere del tempo con loro prima che la scuola ricominci e Violet vada al college."

Il compleanno di Affleck si avvicina - compirà 52 anni giovedì (15 agosto). Non ha partecipato alla festa di compleanno di Lopez in luglio. Si dice che la loro villa in comune sia in vendita e che i documenti per il divorzio siano pronti ma non ancora presentati.

Le voci sulla crisi matrimoniale di Bennifer circolano da mesi. La coppia si frequentava tra il 2002 e il 2004 ma si è separata. Si sono riuniti nel 2021 e si sono sposati lo scorso estate. Lopez ha portato i suoi gemelli Emme e Max (16) dalla sua precedente relazione con Marc Anthony (55) nella relazione rinata.

