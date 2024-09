Ci sono stati sparatori al campo da golf di Trump, l'FBI indaga su un presunto tentativo di omicidio.

Di recente, a quanto pare, sono stati sparati colpi contro l'ex Presidente Donald Trump, facendo sospettare un tentato assassinio. L'indagine è in corso e si concentra su un potenziale tentativo di attentato alla vita di Trump. L'incidente è avvenuto mentre Trump si trovava nel suo club golfistico a West Palm Beach, in Florida. Un sospetto è stato successivamente arrestato.

Come riportato dal The New York Times, lo sparo è avvenuto sul campo da golf e un AK-47 è stato recuperato sulla scena. Trump era accompagnato da agenti dei Servizi Segreti per tutto il tempo.

Secondo fonti dell'Associated Press, gli agenti dei Servizi Segreti hanno inseguito un sospetto armato nelle vicinanze del club golfistico di Trump. Il sospetto avrebbe abbandonato l'arma e sarebbe fuggito in un veicolo, secondo queste fonti che hanno parlato sotto condizione di anonimato. In seguito, Donald Trump Jr. ha twittato a proposito di un AK-47 trovato tra i cespugli.

L'ufficio dello sceriffo della Contea di Martin ha confermato l'arresto del sospetto. L'individuo è stato catturato su un'autostrada vicina, a circa 70 chilometri a nord del club golfistico, secondo la pagina Facebook dell'ufficio dello sceriffo. Si presume che questa persona sia collegata all'incidente di sparo. Inizialmente, si era riportato che due individui stavano scambiando colpi di arma da fuoco, non prendendo di mira Trump direttamente. Tuttavia, l'implicazione dei Servizi Segreti è poi emersa.

Biden e Harris "rimangono informati"

Contemporaneamente, il Presidente Joe Biden e la Vice Presidente Kamala Harris hanno ricevuto aggiornamenti sulla "situazione di sicurezza" riguardante Donald Trump. Entrambi hanno espresso sollievo nel sapere che Trump è al sicuro, come riportato dalla Casa Bianca. "Sono costantemente aggiornati dalla loro squadra," ha aggiunto la Casa Bianca.

Il 13 luglio, un cecchino ha sparato raffiche da un tetto contro un evento elettorale in Pennsylvania. Trump ha subito una ferita da proiettile all'orecchio destro, mentre il cecchino è stato successivamente neutralizzato dalla sicurezza. Purtroppo, un passante è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti.

