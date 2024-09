Ci sono speculazioni sul fatto che Miley Cyrus abbia presumibilmente assunto droghe durante la sua collaborazione con Bruno Mars.

Lo scorso anno, Miley Cyrus ha ottenuto un grande successo estivo con "Flowers", ma recentemente è stata accusata di plagio. Una società che detiene i diritti di "When I Was Your Man" di Bruno Mars ha intentato una causa per danni, sostenendo che "Flowers" abbia copiato elementi musicali sostanziali.

Cyrus ha rilasciato "Flowers" come successo nel 2023, apparentemente rivolta al suo ex coniuge, l'attore Liam Hemsworth. Tuttavia, ora viene accusata di violazione del copyright dal suo collega dell'industria musicale, Bruno Mars.

Secondo i rapporti di TMZ, Tempo Music Investments sostiene che "Flowers" condivide diverse similitudini musicali con la ballata di Mars del 2012 "When I Was Your Man". La società di investimento afferma di detenere una parte del copyright della canzone e sostiene che il ritornello, l'armonia, la melodia, le progressioni di accordi e i testi di "Flowers" siano stati "deliberatamente" presi dalla traccia di Mars. Secondo la causa, "La combinazione e le numerose similitudini tra le due registrazioni lasciano pochi dubbi sul fatto che 'Flowers' non esisterebbe senza 'When I Was Your Man'".

Risarcimento richiesto

Tempo Music Investments richiede danni non specificati. Vogliono anche che "Flowers" venga rimossa da tutte le versioni dell'album 2023 di Cyrus "Endless Summer Vacation" e un divieto per la cantante di eseguire la canzone di nuovo.

Entrambe le canzoni sono state un successo per i loro artisti, raggiungendo la vetta della classifica Billboard Hot 100. "When I Was Your Man" è stata nominata per la Miglior Interpretazione Pop Solista ai 56° Grammy Awards del 2014, mentre "Flowers" è stata ancora più

