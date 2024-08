"Ci sono molti morti russi"

Come hanno reagito i soldati del tuo battaglione quando hanno scoperto che avrebbero partecipato all'offensiva di Kursk?

Con grande gioia! Abbiamo ragazzi che rifiutano di ruotare. Vogliono andare avanti.

Puoi dire quanto sei lontano dal confine?

Lontano. Ma non quanto vorremmo essere.

Quanto è intenso il tuo lavoro in questo momento?

C'è stato un momento in cui non ho dormito per più di due giorni. Ma dopo Avdiivka e Chasiv Yar, qui sembra una vacanza. Siamo come un coltello caldo nel burro. E continuiamo finché non incontriamo resistenza. Non possiamo fermarci: mentre avanziamo, non diamo all'avversario la possibilità di svegliarsi e costruire una difesa. Questo è il nostro obiettivo - non dare ai russi la possibilità di sistemarsi.

Hai attraversato diverse città. Ci sono ancora civili lì?

Onestamente, in tutti i posti che abbiamo attraversato, ho visto pochissimi locali. Forse sono da qualche parte, ma noi stiamo avanzando molto velocemente, non bussiamo porta a porta.

Ma hai incontrato qualcuno della popolazione locale? Come reagiscono a tutto questo?

Eravamo molto preoccupati in anticipo, il nostro obiettivo era evitare vittime civili e conflitti. Ma si è scoperto che tutto sta andando molto bene. Non ci sono stati quasi conflitti con i locali, almeno nella nostra unità.

Quali istruzioni hai ricevuto per trattare i civili prima dell'offensiva?

Ci è stato proibito severamente di saccheggiare - ci sono punizioni molto severe per questo. Non dovrebbero esserci altri crimini militari o civili. Ci è stato insegnato come comportarci con i locali: non entrare nelle case senza permesso, condurre perquisizioni con cura e senza danneggiare la proprietà, e disturbare il più possibile la pace della popolazione civile.

Sei stato appena distratto da un missile in volo. È l'esercito russo che cerca di cacciare le forze ucraine dalla regione di Kursk?

Il missile è volato verso l'Ucraina, sono attualmente in un rifugio. Stanno cercando di cacciarci, ma non ci stanno riuscendo molto bene. Bombe guidate, mortai, proiettili d'artiglieria e ieri ci hanno attaccato con un lanciarazzi multiplo.

Quelli sono armi che possono causare danni significativi su grandi aree.

Sì, e i russi sparano alle loro città e villaggi. Non stiamo rimanendo nei villaggi russi - non ha senso, diventi un bersaglio facile. Per questo motivo abbiamo l'ordine di non alloggiare in case sul territorio nemico.

Alcuni residenti della regione di Kursk hanno affermato che le forze ucraine stanno bombardando le strade dove i civili cercano di evacuare.

Non ho visto nessuno sparare ai civili o a quelle strade. Penso che sia impossibile per l'esercito ucraino sparare deliberatamente ai civili.

E per sbaglio?

Accidentalmente, molte cose possono succedere. Per esempio, potremmo rilevare un cluster di segnali di telefoni cellulari e dedurre che i soldati russi si nascondono nei boschi, e lanciare un attacco - ma anche un raccoglitore di funghi potrebbe essere colpito. Questa è la guerra, cose del genere capitano.

Quali sono le perdite dell'esercito ucraino?

Le nostre perdite sono molto basse. Ci sono feriti e morti, ma su larga scala, le perdite sono quasi zero. Sul campo di battaglia, non abbiamo lasciato nessun soldato caduto o ferito.

Chi sono i soldati russi con cui hai combattuto?

Sono guardie di frontiera, coscritti di età compresa tra 18 e 22 anni. All'inizio, erano praticamente l'unica difesa della Russia. C'erano moltissimi morti tra i coscritti. Mi hanno fatto anche pena. Erano poco preparati, non addestrati - erano basically bambini. Non è chiaro perché il loro comando li abbia abbandonati.

La Russia non si aspettava un'avanzata dalla regione di Sumy?

Dai prigionieri, abbiamo saputo che erano stati avvertiti due giorni prima che l'attacco iniziasse e che l'Ucraina avrebbe attaccato. Gli è stato detto che eravamo deboli e che saremmo fuggiti al primo sparo. Ma quando l'offensiva è iniziata, il loro comando li ha abbandonati e se n'è andato. Hanno lasciato dietro di sé documenti strategici, compresi mappe con le posizioni dell'artiglieria, i campi e i depositi di munizioni. Grazie a questi documenti, siamo stati in grado di localizzare e distruggere tutta la loro artiglieria lungo il nostro percorso di attacco il primo giorno.

Come vengono trattati i prigionieri di guerra?

Sono veramente pietosi. Purtroppo, questi giovani sono indottrinati dalla propaganda nel credere che siamo crudeli e uccideremo e tortureremo tutti, il che non è assolutamente vero. Forniamo loro assistenza medica, diamo loro da mangiare e li consegniamo in luoghi in cui possono essere inclusi in seguito in elenchi di scambio. Penso che i miei commilitoni ucraini sentano la stessa cosa - anche noi proviamo pena per questi giovani. Perché ci sono così tanti prigionieri? Perché molti di loro non hanno resistito - sono usciti con le mani alzate, senza armi, senza giubbotti antiproiettile e caschi. E ce ne sono davvero molti. Certo, ci sono anche quelli che resistono. E se un giovane si para davanti a te con un mitragliatore, non hai altra scelta...

E per le fortificazioni sul lato russo?

Esistono, e sono molto serie installazioni difensive. Bisogna ammettere che la loro preparazione ingegneristica è a un livello elevato. Certo, c'erano anche campi minati, ma i russi hanno commesso un errore di cui non parlerò.

Si nota che i russi stanno派遣 più soldati esperti nella regione di Kursk per fermare l'offensiva?

Non sono al fronte, quindi non posso giudicare al meglio. Tuttavia, posso dire che poiché utilizzano solo telefoni da campo al confine, la loro comunicazione è affidabile e protetta contro la guerra elettronica, ma non appena una linea viene tagliata, la connessione viene persa. Di conseguenza, non ricevono informazioni e commettono molti errori. Ad esempio, assumono che un punto sia ancora sotto il loro controllo, inviando rinforzi lì e questi ultimi credono che tutto sia a posto. Li lasciamo avvicinare e ce ne occupiamo.

Inoltre, abbattano le loro torri di comunicazione per tagliare la nostra connessione, ma questo taglia anche la loro connessione. Nel frattempo, noi abbiamo "Starlink", dispositivi radio e tutto è ben organizzato. Loro, però, hanno sicuramente problemi.

Puoi dire se le forze ucraine pianificano di rimanere nella regione di Kursk?

Certo, ecco la traduzione:

"Beh, il mio piano è di arrivare fino a Mosca. Ma lo Stato Maggiore ucraino potrebbe non approvare quello.

Pensi che i russi rafforzeranno le loro posizioni vicino ai vostri attuali luoghi e concentreranno unità più esperte per fermare l'avanzata?

Sì, e si ritireranno dai territori occupati dell'Ucraina, indeboliranno le loro truppe lì e le nostre si muoveranno avanti. Sposteremo la guerra sul territorio russo e quello sarà una vittoria. Raggiungeremo il nostro obiettivo: i territori ucraini saranno liberati."

