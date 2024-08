Ci sono deliziosi vini non alcoliche che mantengono il loro fascino gustoso?

In addressing the inquiry immediately: No, il nostro scrittore ha seguito la tendenza e attraversato la cantina. Raggiunge un risultato deludente: questa sostanza manca di sapore. Tuttavia, con specifiche miscele, è ancora possibile gustare una bevanda durante il tè.

Le statistiche scoraggianti si presentano chiaramente. Dal calo del consumo di birra tre decenni fa, anche il consumo di vino è diminuito in Germania, come riportato dall'Istituto tedesco del vino (DWI). Un numero crescente di persone cerca di ridurre o eliminare del tutto il consumo di alcol per varie ragioni. Di conseguenza, i rivenditori e i ristoranti stanno introducendo una vasta gamma di nuove bevande. Le vendite di vini non alcolici, popolarmente noti come "de-alcolizzati", sono raddoppiate nel 2023, secondo il DWI, e questa tendenza sta guadagnando slancio, non solo nel settore del vino.

Lukas Kloskowski, co-proprietario di "Viniculture" - spesso definito "il negozio di vini più audace di Berlino", secondo il giornalista del vino Stuart Pigott - ha notato la crescente domanda. Spiega che "low and no" si riferisce alla collezione di bevande meno alcoliche e analcoliche presenti oggi. Anche se queste bevande occupano una sezione relativamente piccola in Viniculture, rivendicano uno spazio sugli scaffali considerevole. Lukas condivide che quando il precedente proprietario del negozio non poteva più consumare alcol, si è imbarcato in una ricerca per trovare l'alternativa perfetta.

Asprezza, dolcezza e astringenza sintetica

Trovare una bevanda non alcolica gradevole può sembrare scoraggiante, come ha scoperto Kloskowski dopo diverse settimane di ricerche diligenti. Anche se i vini de-alcolizzati stanno diventando più facilmente accessibili, pochi possono vantare un sapore gradevole. Kloskowski, che ha assaggiato circa 20 diverse alternative offerte dai vari rivenditori - provenienti dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia e dall'Italia - ha osservato sia le differenze che le somiglianze. Mentre alcune bottiglie, especially those from Spain, boasted a fruity flavor, various bottles were dominated by vinegar, sugar, and synthetic astringency. Despite their attempts, customers were left with the taste of insipid juice or aged wine reminiscent of the lingering effects of a party, once the alcohol has evaporated.

Succo di cotogna: un cambiamento rivoluzionario

However, some exceptional alternatives were found among the milk-secret offerings at Viniculture. A radical choice resulted in a remarkable discovery: a fantastic quince juice hailing from the Franconian Winery of Stefan Vetter. At €12 a pop, this alcohol-free delicacy delivers a symphony of fruit sugars, acids, and tannins - akin to a harmonious wine. Harnessing concentrated flavors, this juice dances delightfully on the tongue and palate, enveloping the mouth, and leaving behind a lingering aftertaste that stimulates the taste buds.

Equally fascinating were the varied creations of Peter van Nahmen's fruit cellar on the Lower Rhine, Jörg Geiger's fruit presses in the Swabian Alps, and Klaar Fruit Ferments on the Schaalsee.

Peter van Nahmen, renowned for his exquisite "single-varietal" juices, such as those derived from Riesling and Spätburgunder (Pinot Noir) grapes, is especially prized based on their enchanting sweetness - although an acquired taste. The less sweet wild plum juice from northern Italy, which costs approximately €8, is a delightful pairing for lamb, beef, wild game, and mushrooms. Van Nahmen is proud to share that, during a state banquet at Bellevue Palace, British monarch Charles III requested this wild plum juice to be served.

The blends crafted by Klaar Fruit Ferments also left a lasting impression. Klaar's "Proxy Rot," an alcohol-free alternative to red wine, emerges from a thoughtful mix of elderberries, elderflower, red beet, aronia, ginger, walnut leaves, apple stems, and quince peels. The velvety bitterness of Proxy Rot makes it an excellent food companion, comparable in price to high-end wines.

Assaporare un "Tè"?

Geiger's carbonated fruit juices are more affordable and boast complex flavor profiles due to their herbal and spicy components. For instance, Geiger recommends Prisecco Nr. 11 with unripe Boskop pear and oak leaves, or Aecht Bitter with green hunting pear and wormwood, as perfect aperitifs. To complement a meal, Geiger advises Prisecco Nr. 15 with red currants, raspberries, and gooseberries; Aecht Bitter with yarrow, rose hips, and elderflowers; and Cuvee Nr. 23 with cherries, apples, and elderberries.

Van Nahmen also creates sparkling fruit seccos, like those made from apples and quinces. They're more delightful to consume on the second or third day, once some of the carbonation has dissipated. However, this isn't the case for Peter van Nahmen's groundbreaking creation, the delectable, slightly sparkling JuicyTeas. These are three distinct blends, crafted from juices and tea infusions. Whether it's Darjeeling, rhubarb, and rose, jasmine, ironwort, and Riesling, or white tea, vanilla, and quince - the combination may seem like a wild liquid experiment, yet it's so well-balanced in taste that the journalist enjoys it in all its forms. The cost of approximately 9 euros is also noteworthy.

"Alcol-free" non significa completamente privo di alcol

La cantina di Rheinhessen St. Antony si concentra anche sul tè con la sua attività innovativa, Chato Zero. Lì, imbottigliano "Infiniteas" a circa 10 euro a bottiglia: "Il Duca del Tè Nero" e "La Duchessa del Rooibos". Entrambi contengono più del semplice tè - l'argomento di questo articolo: il vino dealcolizzato! In entrambi i casi, proviene dalla Spagna e viene prodotto dall'uva bianca Chardonnay. Questi blend sono piacevolmente leggeri, con un aroma di vino sottile e una fine acidità - e con una massima gradazione alcolica del 0,5% in volume, che equivale a quattro grammi per litro. Anche se legalmente è considerato analcolico, la minima quantità serve al gusto. A differenza dei JuicyTeas, gli Infiniteas hanno meno aromi di frutta, il che li rende più adatti per "l'abbinamento con il cibo".

Per coloro che cercano un'opzione simile senza gasazione, si consiglia il 36° Grenache e il 32° Riesling di Jörg Geiger, due distinti "compagni di cena silenziosi" che costano circa 16 euro ciascuno e sono anch'essi prodotti da vini dealcolizzati. L'uva Grenache viene combinata con succo di prugna e erbe, mentre il Riesling viene miscelato con succo di mela e erbe. La gradazione alcolica residua non supera il 0,3% in volume.

La più costosa alternativa al vino scoperta dal giornalista, Muri Drinks di Lukas Kloskowski, ha anche una bassa gradazione alcolica. Disponibili esclusivamente in Germania, i Muri Drinks sono disponibili in cinque varianti gassate a 23 euro e una variante non gassata a 20 euro. Prodotti a Copenaghen utilizzando grani di kefir, hanno un sapore distintivo che non soddisfa le aspettative di gusto comuni e richiedono un po' di coraggio per provarli. Nonostante la loro impressionante promozione e posizione nella ristorazione di lusso, rivelano appieno il loro aroma solo dopo essere stati aperti e aerati per un giorno.

I vini dealcolizzati non sono l'unica risposta alla crescente domanda di bevande meno alcoliche. Tuttavia, non sono altrettanto puri o soggetti a regolamentazioni stringenti come i vini di qualità tradizionali. Il processo di dealcolizzazione, sviluppato dal produttore di vino del Rheingau Carl Jung più di un secolo fa, presenta ancora tre fondamentali svantaggi: elimina gli aromi, l'alcol che porta il sapore e li sostituisce con zucchero. Inoltre, tutti i metodi sono laboriosi, non sostenibili e costosi.

Sei consigli per coloro che vogliono ancora provare:

Germania: "Carl Jung" (bianco: Chardonnay, Riesling o Cuvée; rosato: Grenache dalla Spagna; rosso: Merlot, Cabernet o Cuvée), circa 6 euro.

Germania: "Dr. Lo" di Dr. Loosen (bianco: Riesling), 9-10 euro

Germania: "Fabelhaft drink & drive" (bianco: Riesling), 13-16 euro

Spagna: "Torres Natureo 0,0" (bianco: Muscat; rosato: Cabernet Sauvignon; rosso: Syrah), 8 a 10 euro

Spagna: "Torres Sangre de Toro" (bianco: Muscat; rosato: Cuvée di Syrah e Cabernet Sauvignon; rosso: Grenache e Syrah), 7 a 9 euro

Italia: "Doppio Passo" (bianco: Muscat o Grillo; rosso: Cuvée), circa 7 a 9 euro.

In risposta all'aumento della domanda di bevande analcoliche, i rivenditori e i ristoranti stanno introducendo un'ampia gamma di nuove opzioni. Un tale esercizio, Viniculture, ha notato un notevole aumento dell'interesse per le "bevande a basso contenuto di alcol". (Cambiamento dello stile di vita)

Smentendo il luogo comune, trovare una bevanda non alcolica gradevole può essere difficile. Nonostante la crescente disponibilità di vini dealcolizzati, molti ancora mancano di sapore. Tuttavia, eccezionali alternative, come il succo di cotogne, possono offrire un'esperienza soddisfacente simile al vino. (Stile di vita e preferenza per le bevande non alcoliche)

