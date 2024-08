Ci sono dei vini senza alcol degni di nota che ancora hanno un delizioso sapore?

Senza peli sulla lingua, la risposta è no. Il nostro scrittore ha seguito la tendenza e ha esplorato la cantina per il vino. Arriva a una conclusione deludente: questa roba non ha un gran sapore. Tuttavia, c'è un'opzione per partecipare con alcune bevande.

I dati shock parlano da soli. Dopo il calo del consumo di birra tre decenni fa, ora la Germania sta consumando meno vino. Lo dice l'Istituto del Vino Tedesco (DWI). Un numero crescente di persone desidera, per varie ragioni, ridurre o eliminare completamente l'alcol. Per soddisfare questa domanda, i rivenditori e i ristoranti hanno introdotto nuove opzioni di bevande. Solo le vendite di vini de-alcolizzati sono aumentate di quasi il 30% nel 2023. Questa tendenza sta diventando la norma, non solo secondo il DWI.

Lukas Kloskowski, co-proprietario di "Viniculture" - il "negozio di vini di Berlino con il range più audace", secondo il critico del vino Stuart Pigott - conferma la forte domanda. "Low and no" è il termine usato per descrivere la categoria di bevande a ridotto contenuto alcolico o analcoliche nel linguaggio comune. Anche se queste opzioni costituiscono una piccola selezione a Viniculture, hanno il loro spazio dedicato. Kloskowski condivide che il precedente proprietario del loro negozio non poteva più bere alcol e ha dedicato il suo tempo alla ricerca delle migliori alternative.

Sapore acido e amaro chimico

La sfida e la delusione di questa ricerca sono diventate evidenti per il giornalista nel corso di diverse settimane. Anche se la varietà di vini de-alcolizzati sta aumentando, il giornalista non è riuscito a trovare uno con un sapore abbastanza buono da consumarlo volontariamente. Durante la degustazione di 20 campioni - dalla Germania, Spagna, Francia e Italia - hanno prevalso note di aceto, soluzioni zuccherine e amaro chimico, lasciando un sapore deludente di succo o vino stantio. *(Coloro che sono interessati possono trovare sei raccomandazioni per il vino analcolico alla fine del testo.)

Un'alternativa gradevole: succo di cotogno

Tuttavia, la perseveranza del giornalista è stata premiata quando ha scoperto un'alternativa allettante al vino a Viniculture. La bevanda più deliziosa che ha trovato è stato un succo di cotogno concentrato e completamente analcolico di Stefan Vetter, un vignaiolo della Franconia. Prezzo: 12 euro. La creazione di Vetter offriva un gioco di zucchero fruttato, acidità e tannini - molto simile a un vino ben bilanciato; con aromi intensificati e una presenza vivace e quasi danzante sulla lingua e sul palato, riempiendo la bocca e stimolando gradevolmente la saliva. Il retrogusto persistente rendeva ogni sorso un piacere memorabile, da gustare da solo o con vari piatti. Nel rinomato ristorante di Berlino "Nobelhart & Schmutzig", il succo di cotogno è da tempo un compagno di cena apprezzato - come vengono chiamate le bevande non alcoliche nel mondo della alta gastronomia.

Allo stesso modo sorprendente è stato il sapore delle bevande distintamente diverse dai frutteti di Peter van Nahmen sul Reno inferiore, da Jörg Geiger sulla Swabian Alp e da Klaar Fruit Ferments a Kneese sul Schaalsee.

Peter van Nahmen, noto per produrre "monovarietali" succi nel mondo del vino, come quelli fatti da uve Riesling e Spätburgunder, offre un dolce distinta che si adatta ai dessert o come dessert stesso. Il meno dolce Plum Selvaggio del Piemonte, che costa circa otto euro a bottiglia e viene consigliato per accompagnare agnello, manzo, selvaggina e funghi, offre un piacere simile a quello della famiglia reale britannica. Con orgoglio, van Nahmen afferma che il principe Carlo III è stato servito questo succo di prugna durante il banchetto di stato a Palazzo Bellevue.

Le varie miscele delle presse di van Nahmen, note come cuvée, si sono rivelate altrettanto gustose. Ad esempio, il "Proxy Rot" di Klaar, un sostituto del vino rosso, è preparato premendo e mescolando vari ingredienti: more e fiori di sambuco, barbabietola rossa, aronia, zenzero, foglie di noce, nonché steli e scorze di mela e cotogno. Le sue note sottili e leggermente amare lo rendono un compagno ideale per il cibo. A circa 13 euro, è prezzo su par

La cantina St. Antony in Rheinhessen si concentra anche sul tè con la sua consociata trendy Châto Zero. Lì, imbottigliano "Infiniteas" a circa dieci euro a bottiglia: "Il Duca del Blacktea" e "La Duchessa del Rooibos". Entrambi contengono più del semplice tè - in particolare, l'argomento di questo articolo: il vino de-alcolizzato! In entrambi i casi, proviene dalla Spagna e deriva dall'uva bianca Chardonnay. Questi blend sono freschi e leggeri, con un aroma di vino elegante e acidità fine, con un contenuto massimo di alcol del 0,5% in volume, che equivale a quattro grammi per litro. Anche se legalmente è considerato analcolico, la minima quantità serve al gusto. A differenza dei JuicyTeas, gli Infiniteas hanno meno aromi fruttati, rendendoli ancora più adatti all'abbinamento con il cibo.

Per coloro che cercano un'alternativa simile senza bollicine, si consiglia il 36° Grenache e il 32° Riesling, due "compagni silenziosi di cena" di Jörg Geiger, prezzi around 16 euro cadauno e anche derivati da vini de-alcolizzati. L'uva Grenache viene combinata con succo di prugne e erbe, mentre il Riesling viene mescolato con succo di mela e erbe. Il contenuto residuo di alcol qui non supera il 0,3% in volume.

La bevanda analcolica più costosa scoperta dal giornalista ha anche un basso contenuto di alcol - da Lukas Kloskowski, che li vende esclusivamente in Germania. Si chiamano Muri Drinks. Vengono in cinque varianti gassate a 23 euro cadauna e una non gassata a 20 euro. Vengono prodotti a Copenaghen utilizzando grani di kefir, il che spiega il loro aroma distintivo e il fatto che non odorano in modo gradevole quando vengono aperti per la prima volta. Si sviluppano appieno il loro aroma solo dopo essere stati areati per un giorno. Nonostante la loro impressionante promozione e il loro status di culto nella ristorazione di lusso, questi drink sono unici grazie ai loro ingredienti speciali e al processo di produzione, e richiedono coraggio per provarli poiché non soddisfano alcuna aspettativa gustativa.

De-alcolizzare il vino non lo rende l'unica innovazione per soddisfare la crescente domanda di bevande meno alcoliche. Tuttavia, ciò non significa che siano puri e puliti come un vino di alta qualità, o soggetti a controlli simili rigorosi. Il processo di de-alcolizzazione sviluppato dal vinificatore del Rheingau Carl Jung più di un secolo fa ha ancora tre fondamentali svantaggi che si possono gustare: in primo luogo, gli aromi evaporano, in secondo luogo, l'alcol come cosiddetto portatore di sapore si dissipa, e in terzo luogo, la perdita viene compensata con l'arricchimento di zucchero. Inoltre, tutti questi processi sono laboriosi, a malapena sostenibili e costosi.

Sei consigli per coloro che vogliono ancora provare:

Germania: "Carl Jung" (bianco: Chardonnay, Riesling o Cuvée; rosé: Grenache dalla Spagna; rosso: Merlot, Cabernet o Cuvée), circa 6 euro.

Germania: "Dr. Lo" di Dr. Loosen (bianco: Riesling), 9-10 euro

Germania: "Fabelhaft drink & drive" (bianco: Riesling), 13-16 euro

Spagna: "Torres Natureo 0,0" (bianco: Muscat; rosé: Cabernet Sauvignon; rosso: Syrah), 8 a 10 euro

Spagna: "Torres Sangre de Torro" (bianco: Muscat; rosé: Cuvée di Syrah e Cabernet Sauvignon; rosso: Grenache e Syrah), 7 a 9 euro

Italia: "Doppio Passo" (bianco: Muscat o Grillo; rosso: Cuvée), circa 7 a 9 euro.

Despite the increasing demand for alcohol-free options, the journalist found that de-alcoholized wines often lacked taste, with notes of vinegar, sugar solutions, and chemical bitterness. Conversely, the European Union, specifically Germany, is seeing an increase in the consumption of de-alcoholized wines, with retailers and restaurants catering to this trend.

In his search for a palatable alternative, the journalist discovered a delightful quince juice by Franconian winemaker Stefan Vetter, offering a well-balanced taste and stimulating aromas. This change in palate preference is not only observed in the European Union but is becoming a global norm.

