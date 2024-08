- Ci si aspetta piogge e temporali intensi venerdì, seguiti da temperature che supereranno di nuovo i 30 gradi.

A seguito di un venerdì umido in Renania Settentrionale-Vestfalia, gli abitanti possono attendersi un weekend tranquillo in diverse località. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), ci saranno alcune nuvole e pioggia per tutta la giornata di venerdì. Alcune regioni potrebbero addirittura incontrare temporali con forti rovesci, soprattutto nella prima parte della giornata.

La parte meridionale dello stato è prevista per avere pioggia e temporali per tutto il giorno. Ciò potrebbe comportare forti piogge, venti fino a 55 chilometri orari e grandine. Il DWD suggerisce che le temperature raggiungeranno i 22-26 gradi Celsius, con una brezza moderata.

Secondo il DWD, sabato il cielo sulla Renania Settentrionale-Vestfalia sarà parzialmente nuvoloso, con pioggia in alcune aree all'inizio. In seguito, il tempo sarà prevalentemente soleggiato o nuvoloso, con pochissima pioggia. Le temperature oscilleranno tra un massimo di 23-26 gradi Celsius nelle regioni settentrionali e 26-29 gradi Celsius altrove.

Domenica il tempo sarà prevalentemente soleggiato con occasionali nuvole. Nei monti potrebbero esserci rovesci e temporali. Il DWD prevede temperature fino a 28-32 gradi Celsius.

