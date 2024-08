- Ci sarà una performance musicale congiunta da voi due?

Nessun astio tra Taylor Swift (34) e Charli XCX (32)? I fan hanno chiacchierato per un po' di tempo su una disputa tra queste due dive della pop, con la canzone di Charli XCX "Sympathy Is a Knife" che ha aggiunto benzina sul fuoco. Swift sembra determinata a mettere a tacere queste voci e, nel farlo, ha acceso nuove teorie su una possibile collaborazione tra le due musiciste.

In un'intervista con Charli XCX su "Vulture", la divisione di intrattenimento del "New York Magazine", Swift ha elogiato la precisione armonica della cantante britannica, esprimendo la sua ammirazione fin dalla prima volta che ha sentito la sua musica nel 2011. "Le sue liriche sono fantastiche e inventive, costantemente. Porta una canzone in posti che non immagineresti mai e lo sta facendo da oltre un decennio. Amo vedere il duro lavoro che paga così." I fan vedono questo come un chiaro segnale - o "indizio nascosto" - di una collaborazione in arrivo tra Swift e Charli XCX.

La presunta disputa tra Taylor Swift e Charli XCX

Non sarebbe la loro prima impresa congiunta: nel 2018, Charli XCX si è unita a Taylor Swift come artista di apertura durante il suo "Reputation" tour in tutto il mondo. Tuttavia, la cantante britannica ha irritato i fan di Swift esprimendo i suoi sentimenti di esibirsi per "bambini di scuola materna" sul palco.

Le voci di una disputa tra le due si sono intensificate a giugno 2024 con il lancio dell'album di Charli XCX "Brat". I fan hanno subito sospettato che "Sympathy Is a Knife" fosse diretta alla sua relazione con Swift. Nella canzone, canta sull'insecurity che prova in presenza di un'altra artista: "Non potevo essere lei, anche se ci provassi."

I fan sospettano anche che Charli XCX potrebbe fare riferimento alla relazione di Swift con il frontman dei The-1975 Matty Healy (35) nella linea "Non voglio vederla dietro le quinte del mio amico show. Spero che lo chiudano presto." Swift è stata romanticamente legata al musicista nella primavera del 2023, mentre Charli era in tour con il suo fidanzato, il batterista dei The-1975 George Daniel (34), e il gruppo.

Prima del rilascio di "Brat", tuttavia, Charli XCX ha pubblicato un video TikTok affermando che non ci sono "canzoni diss" sull'album. "È così contorto essere un'artista. Vengono messi l'uno contro l'altro i tuoi pari, ma allo stesso tempo ci si aspetta di essere amici con tutti tutto il tempo. Se non lo sei, vieni considerato un femminista non illuminato."

Nella sua intervista con "Vulture", la cantante britannica ha ammesso: "Le persone penseranno quello che vorranno. La canzone parla di me e dei miei sentimenti e delle mie insicurezze e di come la mia mente crea storie e narrazioni nella mia testa quando mi sento insicuro, e non voglio essere in quelle situazioni quando mi sento incerto."

La presunta rottura è continuata nelle classifiche musicali. Proprio mentre l'album di Charli XCX "Brat" stava per raggiungere la vetta delle classifiche UK, Swift ha rilasciato improvvisamente una nuova versione del suo album "The Tortured Poets Department" e ha rubato il primo posto. Per i fan di Charli XCX, è stata una grossa umiliazione.

Nuovi statements da Taylor Swift e Charli XCX suscitano nuove teorie dei fan. Swifties e Angels (il soprannome di Charli XCX per i suoi seguaci) speculano che le due cantanti stanno pianificando un remix congiunto di "Sympathy Is a Knife". Charli aveva già fatto trapelare che dopo la collaborazione "Girl, so confusing" con Lorde (27) e "Guess" con Billie Eilish (22), c'era un altro remix in lavorazione per l'album.

Nella sua intervista con "Vulture", Charli XCX ha rivelato di aver lavorato al remix per alcune settimane. Il remix parla di "cadere. Se vuoi rimanere in vetta, devi cadere."

I fan vedono anche la foto shoot per il ritratto, scattata dal fotografo David LaChapelle, come un segno di una collaborazione in arrivo con Swift. Le foto, che mostrano Charli XCX, tra le altre cose, su un tetto con una mano gigante o trasportata da un'ambulanza, hanno visto i "braccialetti dell'amicizia" diventare un simbolo del "Eras Tour" di Swift di recente.

Dal rilascio iniziale di "Brat" a giugno, Charli XCX ha già rilasciato diversi remix dei brani. Su "Girl, so confusing" con Lorde, le due artiste hanno anche elaborato una disputa a lungo sospettata.

In risposta alle speculazioni su un possibile duetto, Taylor Swift ha ulteriormente elogiato il talento musicale di Charli XCX, dicendo: "La sua capacità di portare una canzone a vette mai immaginate e la sua costante innovazione sono really inspiring."

L'intervista ha anche rivelato che Charli XCX sta lavorando a un remix di una canzone, suggerendo una possibile collaborazione con Taylor Swift, poiché ha menzionato: "Il remix parla di cadere, se vuoi rimanere in vetta, devi cadere."

